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iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

▲Google Maps,Google地圖。（圖／路透）

▲Google Maps。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

Google Maps 在 2019 年為 Android 用戶推出了一項簡單的時速顯示功能，可顯示駕駛者的即時行車速度。如今，這項實用功能終於要登陸 iPhone 了。

Google 向科技新聞網站 TechCrunch 證實，這項功能將在 iOS 和 CarPlay 上推出。使用者在車內導航時，時速顯示會以圓形圖示的方式出現在螢幕左下角。當車速超過限速時，這個速度指示器會改變顏色，提醒駕駛者注意。

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除此之外，Google Maps 還在全球範圍內推出了道路速限指示器，讓駕駛者更清楚當前路段的速限規定。
Google 特別強調，這項功能僅供參考使用。由於外在因素的影響，Maps 顯示的速度可能會與實際車速有所差異。

為了方便使用者，Google 提供了一個快捷方式來開關時速顯示功能。只要點擊速限圖示，就能輕鬆切換。若要完全關閉這項功能，可以在 Maps 設定中的「導航」>「地圖顯示」選項中找到「顯示時速顯示」的開關。

目前，這項新功能已經在 iOS 版本 6.123.0 的 Google Maps 中出現。Google 採用了伺服器端更新的方式，在最近幾週逐步向用戶推送這項功能。
 

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