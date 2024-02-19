Google Maps突開放「1神功能」　駕駛狂讚！果粉笑：Apple早有了

▲Google Maps突然播報路名。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

導航現在是駕駛不可或缺的行車好幫手，如果碰到不熟的路況就很需要，一名駕駛表示，日前使用Google Maps時，意外發現「會報路名了」，一度以為是不是故障了，貼文掀起熱論，有網友表示自己也有聽到，可能是Google Maps又再進行測試，還有果粉直呼「Apple Maps早有了」。

有網友在PTT的iOS版發文，「不確定是不是Google Maps APP故障了？剛使用導航，Google Maps會報路名了」。

另外也有網友在MobileComm版發文，「昨天晚上我開啟Google Maps要出去，沒想到竟然又報路名了！差點沒感動死，後來發現我的版本是測試版，不知道是不是大家都有了？」「不過我覺得女生聲音有點不太清楚，騎機車會有風切聲，在複雜路口的時候會聽不懂他在說啥咪」。

對此，有網友猜測，可能是Google Maps在測試，「有路名導航起來真的是另一個世界，希望早點開放啊」、「上次只開放一天而已，想體驗的趕快」、「應該在做AB測試」、「剛導航體驗起來感覺很棒」、「以前就曾經開放過，之後大概又會鎖回去」、「我的沒有，一樣東南西北」、

另外，有不少果粉表示，Apple Maps早就有路況播報功能，「世界果然是繞著蘋果轉的」、「蘋果不只會報路名，連你何時要切車道、第幾車道、在停讓標誌、過哪個紅綠燈都會報出來」、「有進步給推，但用了Apple Maps導航後就回不去了」。