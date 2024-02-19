　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Google Maps突開放「1神功能」　駕駛狂讚！果粉笑：Apple早有了

▲▼開車,駕駛,汽車,出門玩,旅遊,玩樂,車。（圖／記者施怡妏攝）

▲Google Maps突然播報路名。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

導航現在是駕駛不可或缺的行車好幫手，如果碰到不熟的路況就很需要，一名駕駛表示，日前使用Google Maps時，意外發現「會報路名了」，一度以為是不是故障了，貼文掀起熱論，有網友表示自己也有聽到，可能是Google Maps又再進行測試，還有果粉直呼「Apple Maps早有了」。

有網友在PTT的iOS版發文，「不確定是不是Google Maps APP故障了？剛使用導航，Google Maps會報路名了」。

另外也有網友在MobileComm版發文，「昨天晚上我開啟Google Maps要出去，沒想到竟然又報路名了！差點沒感動死，後來發現我的版本是測試版，不知道是不是大家都有了？」「不過我覺得女生聲音有點不太清楚，騎機車會有風切聲，在複雜路口的時候會聽不懂他在說啥咪」。

對此，有網友猜測，可能是Google Maps在測試，「有路名導航起來真的是另一個世界，希望早點開放啊」、「上次只開放一天而已，想體驗的趕快」、「應該在做AB測試」、「剛導航體驗起來感覺很棒」、「以前就曾經開放過，之後大概又會鎖回去」、「我的沒有，一樣東南西北」、

另外，有不少果粉表示，Apple Maps早就有路況播報功能，「世界果然是繞著蘋果轉的」、「蘋果不只會報路名，連你何時要切車道、第幾車道、在停讓標誌、過哪個紅綠燈都會報出來」、「有進步給推，但用了Apple Maps導航後就回不去了」。

ET快訊
Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉笑：Appl
晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫
快訊／超噁「老鼠乾屍」豆乾追源頭！稽查結果曝
快訊／聯合再生能源董事劉康信辭世
快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！
賺錢都被通膨吃掉！　2023實質薪資出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Google Maps突開放「1神功能」　駕駛狂讚！果粉笑：Apple早有了

禁止串流平台外部付款　蘋果遭歐盟罰近170億元

蘋果iPhone 16 Pro 渲染圖流出！　全新相機設計曝光

骨傳導vs.氣傳導怎挑選　開放式耳機聆聽體驗大不同

蘋果新AI工具6月亮相？　外媒：iPhone 16將有史上重大更新

OpenAI Sora可一次生成「多視角影片」　正接受測試中

iPhone摺疊機爆暫停研發！　螢幕測試卡關

iPhone 16傳言盤點　外觀設計、性能都有大變化

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

Google Maps突開放「1神功能」　駕駛狂讚！果粉笑：Apple早有了

禁止串流平台外部付款　蘋果遭歐盟罰近170億元

蘋果iPhone 16 Pro 渲染圖流出！　全新相機設計曝光

骨傳導vs.氣傳導怎挑選　開放式耳機聆聽體驗大不同

蘋果新AI工具6月亮相？　外媒：iPhone 16將有史上重大更新

OpenAI Sora可一次生成「多視角影片」　正接受測試中

iPhone摺疊機爆暫停研發！　螢幕測試卡關

iPhone 16傳言盤點　外觀設計、性能都有大變化

華新麗華晚間發布重訊　業界估與國際投資案有關

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

新竹科學城進軍木蘭女足　網羅6位越南女將創國內先例

曹佑寧「女友跑掉」檳榔攤借電話　被辣妹笑：別再騙自己了

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

首屆鴻海台巡賽吳佳晏不給自己壓力　對手誇她「安定感很高」

專買麵店？國建10.45億收「徐家莊手打麵」改建住宅　在地不捨

市區凶宅機能好！他心動「滿租投報率10%」　掀兩派熱議

年菜沒吃完想加熱？注意兩點用電安全保平安

3折住「澎湖最美海景飯店」！免費吃早餐Buffet　身分證中2碼升等房型

辣妻激戰A片男星喊讚　老公喜送綠色藍寶堅尼

3C家電熱門新聞

外媒：iPhone 16將有史上重大更新

蘋果iPhone 16 Pro 渲染圖流出！　全新相機設計曝光

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

骨傳導vs.氣傳導 耳機體驗大不同

iPhone摺疊機爆暫停研發！　螢幕測試卡關

OpenAI Sora可一次生成「多視角影片」　正接受測試中

禁止串流平台外部付款　蘋果遭歐盟罰近170億元

iPhone 16傳言盤點　外觀設計、性能都有大變化

iPhone用戶小心！新型木馬病毒出沒「銀行帳戶恐被盜」

春節後搶便宜！三星折疊機狂降萬元　平板五千有找

iPhone 16 Pro Max爆續航力破30小時紀錄　但內存僅8GB

iPhone 16相機零件曝光　將改回「垂直排列」

蘋果停止簽署iOS 17.3　用戶無法「後悔」降級

春節手機市場盤點　郭明錤：iPhone 降價促銷難掩頹勢

更多熱門

相關新聞

重機騎士賞櫻迷航摔車受困　警靠社群軟體定位救援

重機騎士賞櫻迷航摔車受困　警靠社群軟體定位救援

高雄一名黃姓男子（28歲）趁著春節假期，獨自騎乘紅牌重機到那瑪夏區賞櫻，因不熟路況，誤信導航指引，不慎連人帶車跌落林間道路，動彈不得。警方獲報後，因山區訊號不良，於是先以社群軟體互加好友，再請黃男發出定位，最後花1小時終於尋獲黃男協助脫困，黃男幸運的只有輕微脫水，虛驚一場。

容易讓人生氣的三寶行為

容易讓人生氣的三寶行為

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

連假塞車心累　車主「許願ACC」內行卻搖頭

阿北出事了　同學會喝嗨車頭插稻田遷怒導航

阿北出事了　同學會喝嗨車頭插稻田遷怒導航

收假開車超想睡　喝咖啡「多1動作」更提神

收假開車超想睡　喝咖啡「多1動作」更提神

關鍵字：

GoogleMaps導航路名報導駕駛新功能

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面