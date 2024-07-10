日本與那國島天氣晴朗　罕見肉眼可見111公里外台灣東海岸

▲ 日本與那國町觀光協會工作人員發出遠景照，驚呼「看到台灣了！」（圖／翻攝自與那國町觀光協會 @yonaguni_kanko 社群平台 X）

中央社

日本最西端的沖繩縣與那國島在天氣晴朗時，可以看見位於111公里外的台灣東海岸，不過這樣珍貴的機會一年僅發生數次。這樣罕見的美景發生在9日，與那國町觀光協會工作人員發出遠景照，興奮驚呼「看到台灣了！」

與那國島上不僅有「日本國最西端之地」石碑，還標出與主要城市的距離。其中，與那國島距離台灣僅111公里，比起距離沖繩縣石垣的117公里、那霸的509公里都還要近。

天氣晴朗時，從與那國島能以肉眼眺望台灣東海岸的蘇澳附近，但這樣珍貴的機會一年僅有數次。

▲ 日本沖繩縣與那國島。（圖／CFP）

與那國島9日迎來好天氣，與那國町觀光協會工作人員在社群平台X官方帳號分享一張遠景照，依稀可見遠方台灣山脈輪廓。工作人員興奮表示：「看得到台灣！而且還維持很長一段時間呢。」

工作人員也分享能從與那國島看到台灣的最佳時機，是在7月晴朗天氣的早晨，而且並非一整天都能看得到台灣；隨著天色變晚，台灣的輪廓會逐漸變淡然後消失。不過，有時候也有機會在夕陽時分看到台灣的山脈。

有網友好奇詢問：「那麼從台灣方面能看到與那國島嗎？」工作人員解釋：「台灣有3000公尺等級的高山，但與那國島卻沒有高山，因此從台灣方面很難看到與那國島。」

▲ 日本沖繩縣與那國島。（圖／CFP）

「琉球新報」報導，為該報提供資訊、出身與那國町的譜久嶺瑪麗莎，當天剛好帶著從台灣基隆市來到與那國島研究的學者許焜山在島上參訪，結果從與那國島西側的久部良，清楚看到台灣。

譜久嶺興奮地說：「我雖然出身與那國島，但從來沒有從島上看到台灣。這次時機剛剛好。」她表示：「我再次意識到，對與那國來說，台灣不是外國，而是和沖繩相當有聯繫的島嶼。」

許焜山則說：「這是我第一次到與那國島，沒想到就能看到台灣，真的太幸運了。」

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