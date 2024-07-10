都更分到「4戶地主戶、4車位」年底入住…三重妻遭夫砍死！媽心碎

▲鄭姓岳母受訪時透露，家裡經濟狀況無虞。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳以昇、黃宥寧／新北報導

新北市三重區9日發生一起人倫悲劇！一名廖姓男子疑似與妻子為了經濟、孩子教育問題發生爭執，竟猛砍7刀殺妻後，帶著6個月大的兒子前往陽明山馬槽橋輕生。岳母表示，家裡經濟狀況無虞。據了解，劉姓妻子娘家在三重分到4戶地主戶、4個車位，房子預計年底交屋，不料，如今卻發生憾事。

初步調查，42歲廖男9日中午12時50分左右，疑似與43歲劉姓妻子為了經濟問題、幼兒養育問題爆發口角，他憤而持刀朝妻子猛砍7刀，下午1時15分獨自開車外出後又折返，下午1時27分抱著兒子再度離家，於下午3時許抵達陽明山馬槽橋，他抱著兒子下車，沿著馬槽橋來回踱步，一個多小時後抱著兒子上車輕生，父子倆陳屍車內。

▲父攜6月大男嬰陳屍馬槽橋旁。（圖／記者陳以昇攝，下同）

鄭姓岳母受訪時表示，家裡經濟無虞，且雙方家庭父母都會協助夫妻倆，認為這不是此案會發生的原因。據了解，劉女曾留美，婚後住在娘家，由於娘家在三重有房子接受都更計畫，因此母親在三和路三段先行購置一間約10多坪大的房子供女兒、女婿、外孫居住。

據悉，由於房子空間不夠的緣故，廖男經常返回土城居住，就等都更地主戶年底交屋後入新居，劉女娘家因地主戶緣故，一共分到4間房子、4個車位，經濟狀況無虞，如今發生悲劇，令雙方家長都感到相當心碎。