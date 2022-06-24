南投劇場藝術季8月登場　即起售票邀民眾感受表演藝術的溫度

▲南投劇場藝術季將於8月登場，帶來10場精彩表演 。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2022南投劇場藝術季」將自8月4日起正式起跑，將以全新主題推出10場次表演藝術，邀請民眾重返劇場欣賞實際演出，也重溫體驗表演藝術帶來的感動和溫度。

縣府文化局23日在該局演講廳舉辦宣傳記者會，邀請資深媒體人蔡詩萍擔任主持，並由「翃舞製作」及「台北打擊樂團」帶來精采示範演出，宣告劇場藝術季正式啟動；文化局長林榮森、縣議員張嘉哲、埔里鎮公所主秘劉政道，以及擔任藝術顧問的EX-亞洲劇團團長林浿安及表演團隊代表，都到場共襄盛舉。

連續3年獲聘擔任藝術顧問的林浿安表示，近3年觀察南投的人文風情，深深感受在地的人情溫暖，而這2年受疫情影響，表演藝術產業掀起一波線上趨勢，而表演者與觀眾的「臨場感」逐漸被取代，今年度南投劇場藝術季與時事緊扣，並以「溫度」作為主題，希望帶領觀眾回到劇場重溫、體會曾經的歡笑與感動。

林榮森表示，疫情持續至今，改變我們許多人的生活模式，但表演藝術始終動人心弦，期許透過表演方式及共同努力，讓民眾走進劇場，重新找回體驗藝術文化的感受，也讓表演工作者都能有發揮的舞台。

文化局指出，今年參演團隊以公開徵選及邀演型式策劃，公開徵選又分為「精湛選粹類」及「創意新銳類」共6組團隊及4組邀演團隊，帶來10場精湛劇場節目及演藝推廣活動，將於南投縣政府文化局演藝廳及埔里藝文中心演出；另外也包含3梯次青少年劇場及3場次工作坊，邀請偏鄉學校進劇場觀賞節目，以及演藝廳服務志工培訓課程，誠摯邀請民眾一起來參與豐富多元的藝文活動。