南投劇場藝術季即起登場　精彩表演feat.多元工作坊邀民眾體驗

▲南投劇場藝術季起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局即日起推出「藝綺心動-2023南投劇場藝術季」系列活動，局長林榮森表示，該藝術季內容包含音樂、舞蹈、戲劇、戲曲等不同屬性的9場劇場節目，以及19場次工作坊的辦理時間與地點，邀請鄉親來看精彩表演，還可體驗表演藝術。

南投劇場藝術季啟動記者會今天舉辦，邀請參與的11個藝術團體代表與會，並由在地傑出團隊「李靜芳歌仔戲團」、國際知名舞團「翃舞製作」，以及今年新加入以東方音樂與西方音樂融合的「立方重奏CUBE BAND」帶來精彩表演；林榮森也依序頒發感謝狀給擔任藝術顧問的EX-亞洲劇團團長林浿安，以及各藝文團隊代表，並邀請到魚池戲劇團團長巫明如及NSYO國家青年交響樂團組長楊宇晴代表上台，分享籌畫與參與心得。

林榮森表示，南投劇場藝術季主題以「藝綺心動」命名，除延伸去年的策展主題，也代表南投在地理上恰似位於台灣的心臟位置；除了看表演，今年更規劃表演團隊帶來豐富多元的工作坊，希望能吸引更多民眾一同參與，找回最初體驗藝術文化的生命力和感受力。

連續4年擔任南投劇場藝術季藝術顧問的林浿安則表示，累積這幾年對於南投的觀察，深刻感受這塊土地具有濃厚人情味及獨特文學底蘊氣息，因此今年整體節目策劃將聚焦「在地性」，希望突破以往形式、向下紮根，從土地滋養在地特色與風貌，讓藝術與民眾的距離更貼近、展開藝術與觀眾的對話；在節目安排上，除有素人與演藝團隊共同創作的客製化演出，更邀請到在地傑出演藝團隊，以及在南投扎根數年的國內知名演藝團隊，一起共襄盛舉。

文化局指出，劇場表演及工作坊皆有南投場及埔里場次，自即日起劇場節目全面起售，早鳥優惠請上OPENTIX兩廳院售票系統搜尋「南投劇場藝術季」購票；而工作坊則採線上報名方式，詳情請上南投縣文化局網站或埔里鎮圖書館粉專查詢及報名。