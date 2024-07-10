銀行1月阻詐成功達5次　東港警贈警察大熊致謝

▲東港警分局長林志弘致贈阻詐有功行員警察大熊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局轄內金融機構於今年6月份成功攔阻詐騙7件，攔阻詐騙金額有新臺幣319萬元，其中以「假投資」詐騙手法佔4件為最多，而玉山銀行東港分行通報攔阻詐騙5件最多，東港警分局感謝行員機警，致贈警察大熊。

東港警分局表示，這些阻詐案件，都是行員機警敏銳發現民眾突然提領大量現金、解除定存保險等遭詐徵兆，即時通報警方到場了解查證，攔詐成功，為共同打擊詐欺集團而努力。

東港警分局長林志弘為感謝行員機警敏銳阻詐成功，於日前贈送可愛的警察熊感謝行員，並對阻詐成功達5次之行員贈送加大版警察熊，深獲行員喜愛，再次表達金警聯手合作無間的必要性，有效守護民眾的財產。在表揚同時，也藉此機會於現場實施「識詐」宣導，針對假投資、假交友、猜猜我是誰等前3名高發詐欺手法向行員宣導，提升行員臨櫃關懷應變能力，進而攔阻民眾受騙。

東港警分局呼籲，近來許多民眾想透過投資來增加被動收入，因此誤入投資詐騙陷阱的事件頻傳，為防止民眾受騙，持續辦理金警聯手攔阻詐騙，向第一線接觸民眾的金融機構宣導遭詐徵兆，增加識詐技巧，避免民眾遭詐欺，多點關心與提問，守護民眾財產。