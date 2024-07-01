男子想發財...辦約定轉帳投資虛擬貨幣平台　行員警方聯手阻詐

▲男子為投資ACE虛擬貨幣交易平台，欲於銀行辦理約定轉帳帳戶，幸獲草屯警銀合作阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名男子日前聽信話術，欲在「ACE虛擬貨幣交易所」網路平台進行投資、至銀行辦理約定轉帳，行員察覺有異，機警通報警方到場處理；警員向男子表示此為典型詐騙手法，向其說明對方可能之話術及手段，也成功攔阻詐騙。

草屯警分局指出，詐騙集團近期開始利用銀行「約定轉帳」功能，以其轉帳限制金額相較一般轉帳更高的特性，來誘騙民眾匯款大筆金額；草屯派出所警員田弘正、劉崇勳日前執行巡邏勤務時，接獲元大銀行通報，疑似有民眾遭詐騙情事，到場了解為一名男子向銀行行員及襄理表示因投資ACE虛擬貨幣交易平台，欲辦理約定轉帳帳戶，行員為求慎重上網查證，發現該平台有涉嫌詐騙遭檢警查緝之新聞事件。

2名警員耐心與男子談話後，詢問是否了解該平台投資標的及如何操作，男子均不清楚，只說「可能是一個發財的機會」；警員在其同意下檢視手機通話資訊，獲悉對方以「方便投資」及「轉匯獲利金」為由，要求他辦理約定轉帳，立即向男子表示，此為典型詐騙話術，經說明實際案例，男子才驚覺受騙，感謝有警方協助，才不至於財產損失。

據悉，約定轉帳相較於一般轉帳，單日限制金額較高，容易大筆金額轉出，可使用ATM提款機操作，並可以迴避銀行行員的關懷提問；分局長劉千祥表示，此次銀行行員能夠察覺民眾辦理「約定轉帳」，可能是受詐騙集團的詐騙進而後續騙取大量金錢，加上分局同仁的耐心說明，再次展現警銀聯手防詐成果、守護人民荷包。