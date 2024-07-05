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社會 社會焦點 保障人權

來當超跑主人！台中分署法拍548萬保時捷　7／10登場

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲本次執行署台中分署將拍賣保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

快來搶好康！法務部行政執行署台中分署10日上午10時，將在該署位址舉辦拍賣會，拍賣的物品為台中地檢署囑託變價的贓證物，最受矚目的是1輛新車價548萬元的白色保時捷PANAMERA 4 SPORT TURISMO五門旅行式跑車，出廠僅3年半、里程4萬多公里，在中古車市場相當罕見，其他還有福斯金龜車、保時捷休旅車、賓士轎車、小發財車等，民眾屆時可到場喊價搶便宜，買到賺到。

執行署台中分署表示，該輛白色保時捷跑車，是台中地檢署偵辦一起李姓、黃姓被告的洗錢案所扣得，出廠剛滿3年半，外觀維持良好，車內寬敞舒適，可乘載5人，搭載2894C.C.的V6雙渦輪增壓汽油引擎，可爆發330匹最大馬力及45.9公斤米最大扭力，搭配8速PDK自手排變速箱與四輪驅動系統。

台中分署說，該車依原廠提供客製化選配項目就有金屬白色烤漆、全景式天窗、主動式PASM氣壓旋載系統、計時套件、跑車化排氣系統、21吋鋁圈、智慧型免用鑰匙系統、雙前座八項電動調整座椅及GT跑車式方向盤等合計106萬多元的配件，不僅擁有跑車般動感線條，還具備旅行車該有的實用乘載空間，里程數僅4萬1000多公里，實屬車市稀有物件。

此外，此次法拍會還有福斯經典金龜車、實用的保時捷休旅車、高貴優雅的賓士轎車、生財工具的小發財車、刻有12生肖普洱茶及葡萄乾等供民眾競價搶購，歡迎民眾到場搶便宜，買到賺到！

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼其他拍賣品還有賓士車、福斯金龜車等。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中分署提醒，此事變價的保時捷跑旅車因車價較高且訂有底價，為維持拍賣現場秩序，避免圍標棄標的事情發生，有酌定保證金，到場欲參與競買的民眾，須於登記時先繳交30萬元的保證金支票（以金融機構為發票人得背書轉讓即期本行支票為限），才能領取號碼牌參與喊價。

本次拍賣會位在台中分署（台中市西區建國北路二段100巷16號），相關資訊可至台中分署官網點選「為民服務」的地檢署囑託案件專區。

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