通勤綠廊VIP大募集！YouBike迎夏活動開跑

▲新北市自行車通勤綠廊VIP大募集。（圖／新北市政府交通局提供，下同）

生活中心／綜合報導

放暑假囉！新北市交通局即日起特別推出「新北市自行車通勤綠廊VIP大募集」活動，民眾只要投保公共自行車免費傷害險，並在新北市通勤綠廊YouBike站租借YouBike1.0或2.0，就可以參加抽獎，有機會抽中獨家限定的通勤綠廊VIP紀念卡，可享於113/12/1～114/2/28新北市騎乘YouBike 2.0及2.0E前60分鐘租借免費共500名，騎愈多、中獎機會就愈高！

▲為提升自行車騎乘保障，鼓勵民眾未來在上路前，為自己投保公共自行車傷害險。



YouBike的興起與規劃，帶起自行車風潮！說走就走、甲地租借乙地還的方便性，大大鼓勵人們無論是在通勤期間，或是下班後、週末日，都能輕鬆利用YouBike輕鬆運動一下或是來趟小旅行！但愈來愈多人 加入YouBike行列，也讓政府機關看見其中需要更細膩安排的安全措施與觀念提升！

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，截至今（113）年6月，新北市YouBike2.0共有1,320站，累計逾2.5億騎乘人次。為提升騎乘安全保障，自上（6）月中旬加強宣導7月1日起未投保公共自行車傷害險無法租借YouBike 2.0E、未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0，以及實施違規記點停權等3項新措施以來，投保率提升至78%。

另外違規記點統計至7月5日，計稽核141件(臺北市計133件、新北市計8件)；其中以違規騎乘騎樓最多，另有按鈴催趕行人及T字路口闖紅燈等違規情事。

▲高齡友善！新北市敬老／愛心卡點數也可租借YouBike2.0及2.0E。

▲實現人本交通，北北桃實施YouBike違規記點機制。

吳政諺指出，為鼓勵民眾響應綠色交通，即日起也推出「新北市自行車通勤綠廊VIP大募集」活動，串聯二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道及新店溪河濱自行車道等四條路線。只要活動期間完成投保公共自行車免費傷害險、並於新北市通勤綠廊場站租借YouBike1.0一次或2.0租借二次，即可抽獎一次；活動至9月30日止，歡迎青年學子及市民朋友來參加。

交通局表示，新北市敬老卡、愛心卡也自7月1日點數可擴大使用租借YouBike2.0，請尚未投保的民眾與長者儘速投保，公共自行車傷害險保費政府負擔，民眾可透過微笑單車官方網站(https://www.youbike.com.tw/region/ntpc/login)或APP登錄會員，於會員選單中點選「公共自行車傷害險」，完成保險登錄，完全免費，讓騎乘安全更有保障！