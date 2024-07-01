北北桃YouBike違規記點上路！累7點停權1年　雙北首日稽查30件

▲北北桃YouBike違規記點制度7月1日上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台北、新北及桃園3市聯合推行YouBike違規記點制度，7月1日起正式上路。實施首日，北市取締25件違規，皆是騎樓騎乘，新北則取締5件，違規樣態還包括催趕行人、闖紅燈。對此，北市交通局表示，有發現許多民眾經過騎樓時主動下車牽行，新制度已初見成效。

北北桃1日起實施YouBike違規記點制度，在騎樓騎乘、闖紅燈、車道逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛過程中手持使用行動電話與附載人員等行為，都會被記1點，1年內累積3點就會停權14天、累積7點則停權1年；若有酒駕、毒駕則停權2年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市交通局表示，今年是台北市的交通安全年，實施 YouBike 違規記點制度的初衷，是提醒 YouBike 使用者遵守交通規則，如：禁止在騎樓騎乘、在人行道上行人優先通行、不闖紅燈、不逆向行駛等，這些措施是為了維護行人及 YouBike 騎士的安全，並非限制市民的騎乘空間。

大安區錦華里溫里長表示，古亭捷運站出入口經常有自行車在騎樓違規騎乘，他本人也曾在騎樓行走時被違規自行車撞傷，因此他非常支持 YouBike 違規記點制度。他強調，自行車行經騎樓時應下車牽行，在人車共道人行道上騎乘時，應禮讓行人，不應按鈴催促。

北市交通局提醒，北北桃區域的 YouBike2.0E 需投保公共自行車傷害險才能騎乘。保險費由政府負擔，市民無需額外支付，只需通過微笑單車官網或 YouBike 官方APP 選擇「公共自行車傷害險」並加入保險即可，整個過程僅需幾秒，保障市民的事故理賠權益。

▼北市交通局表示，發現許多民眾經過騎樓時主動下車牽行，新制度已初見成效。（圖／北市交通局，下同）