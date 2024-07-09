南投男疑酒駕！0煞車追撞釀4傷…路人夫妻「遭鏟飛重摔在地」

記者高堂堯／南投報導

曾姓男子8日夜間疑似酒駕騎機車雙載上路，竟不慎從後方猛撞一對在路邊行走的石姓夫婦，隨後摔車，造成4人受傷送醫；曾男和石姓夫婦皆有腦出血，其中石男更有生命危險，曾男也在加護病房觀察，至於詳細肇因和過程由警方調查釐清中。

▲男子疑酒駕騎機車雙載、追撞路人，釀4傷，其中1人命危。（圖／攝翻「南投人聊天室2.0」臉書社團，下同）

警方調查，本起事故發生在8日晚間10時27分，37歲曾男騎機車乘另一名載30歲松姓女子，經南投市中興路由東朝西前進，接近楓康超市斜對面路口時，因不明原因追撞路人63歲石男和其63歲妻子廖姓婦人。

透過現場監視器畫面，石姓夫婦當時正一前一後、緩慢行經一處民宅騎樓前，曾男的機車即從兩人正後方高速駛來，全未減速，瞬間將2人攔腰猛撞，猶如足球被腳鏟起，幾乎在空中翻轉90度再重摔地面，畫面駭人。

警方指出，石男夫婦由家屬送往南基醫院救治，石男因腦出血轉至台中市中國醫藥大學附設醫院治療，目前仍有生命危險，廖姓妻子也有輕微腦出血；肇事的曾男及松女則由119救護車送往衛福部南投醫院救治，曾男四肢受傷及腦出血，目前在加護病房治療，松女則為四肢擦挫傷。

因現場處理員警聞到曾男身上有酒味，因此不排除酒駕肇事，但酒測值尚待醫院抽血檢測確認；另有社群網友指稱曾男車上疑似還載有一名小孩、三貼上路，但警方強調現場員警僅發現前述4名傷者，相關肇事原因及責任歸屬，後續將進一步釐清。