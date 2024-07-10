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擔心暑假出國旅遊曬成「炭」　日本瘋搶「吃的水光針」被掃到斷貨

▲▼暑假,防曬,新姬白錠,日本,水光錠,美白。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

許多人趁著暑假到海島度假，帶孩子出遊玩水，在盡情展現好身材的同時，紫外線也毫不留情的照射在身上，陽傘撐了、防曬塗了，還是容易防曬沒做好，皮膚就曬黑、曬傷，甚至曬出斑斑點點，粗糙暗沉。擔心累積了整個夏天的黑色素，暗沉、蠟黃、斑點、紋路都一一浮現， 70年日本藥廠推出21天打造亮白均勻的膚色，夏季也能自信展現美麗肌膚！

▲▼暑假,防曬,新姬白錠,日本,水光錠,美白。（圖／業者提供）

日本瘋搶「吃的水光錠」一上架經常掃到斷貨

強烈的紫外線成為女性肌膚的頭號敵人。長時間暴露在陽光下，不僅容易曬黑，更可能形成頑固的曬斑和色差，無論是化妝還是護膚，都很難掩蓋膚色不均帶來的疲憊感和不健康的外貌，對於白皙皮膚的追求，日本人相較台灣人有過之而無不及，被稱為全世界「最懂美白」的國家！而近年日本藥妝中最受歡迎的是「吃的水光錠」。尤其夏天一到，上架更是經常被掃到斷貨，而現在不用出國也買得到！

▲▼暑假,防曬,新姬白錠,日本,水光錠,美白。（圖／業者提供）

七十年歷史的日本知名藥廠「美白神器」擁有三國專利

這個日本進口的美白神器擁有美、日、俄三國專利認證，且通過多項美白專利檢驗，一上市就讓嚴謹的日本人驚豔搶購，連台灣藝人網紅也紛紛推薦。不管是曬後救急、日常保養，還是夏天美白黃金期，「新姬白錠」都是最佳選擇。 

▲▼暑假,防曬,新姬白錠,日本,水光錠,美白。（圖／業者提供）

1953年創立、在日本擁有七十年歷史的知名藥廠「日南藥廠」，原本是日本的專業門藥廠，近年來積極開發美容食品，並獲得廣大好評，取得重大突破。在日熱銷的「新姬白錠」結合「雪櫻袪糖素」與「北海道鮭魚Pro-f生長因子」，食用7天即可變白一個色階，食用一個月則可變白四倍。這款被譽為日本進口的美白神器，輕鬆達到美容效果！

21天見證亮白奇蹟

「新姬白錠」以日本紅豐櫻萃取而成，內含高濃度雪櫻祛糖素，7天便能完整抑制AGEs糖化反應、21天美白3階，就像一場令人瞠目結舌的美白奇蹟。臨床證實可達到淡斑淨白26.1%、保濕提升42.8%，更能激活肌膚彈性60.5%。得到了許多試用者的認可和讚譽，許多女性表示，在連續服用新姬白錠後，不僅膚色變得更加亮白，連細紋和粗糙問題也有所不同。

▲▼暑假,防曬,新姬白錠,日本,水光錠,美白。（圖／業者提供）

除此之外，萃取自北海道鮭魚的PRO-F生長因子，擁有促進表皮生長的強大功效，幫助晦暗鬆弛的皮膚從內而外、由深至淺地恢復緊緻彈透，變身有如嬰兒般新生肌的Q嫩光澤。逆齡從此不再靠P圖，輕鬆實現童顏美夢！

「新姬白錠」在日本被封為「吃的水光針」，比花大錢還可能會傷害肌膚的雷射美白更安全快速。快速淡斑淨白外，還可提升保濕度，恢復肌膚彈性，將全身看得見、看不見的肌膚通通一網打盡，甚至連腋窩、胯下等私密處都白潤膨彈！擺脫自卑，恢復完美信心，徹底拯救黝黑蠟黃的問題肌！

▲▼暑假,防曬,新姬白錠,日本,水光錠,美白。（圖／業者提供）

日本大廠美白奇蹟！超夯「高濃度雪櫻新姬白錠」哪裡買？
●日南製藥官網優惠組：https://chshop.work/e6bWr
●云集匯 LINE官方帳號：https://lin.ee/GSdurYn
●心動專線：080-000-5133
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1

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關鍵字：

暑假防曬新姬白錠日本水光錠美白

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