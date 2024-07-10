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暑假玩台東免費旅宿接駁！9條路線60家旅宿業參與　綠島也有

▲▼有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接暑假到來，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處與小客車租賃業者合作，擴大推出「在地有腳接駁」免費服務，提供旅客自交通場站到偏遠旅宿業者的接駁服務。

除既有長濱、成功、南橫、太麻里、綠島等景區外，今年又新增鹿野、知本等熱門景區，總共約60家業者參與。凡入住合作旅宿，即可透過旅宿預約免費接駁服務，輕鬆往返住宿地點與交通場站之間。更可搭配多項振興花東旅遊優惠，讓旅客省錢又便利，快樂享受夏日假期。

▲▼有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲接駁點涵蓋長濱、成功、南橫、太麻里、綠島、鹿野、知本等熱門景區。

為提升花東自由行的旅遊便利性，東管處自去年起已開發5條接駁路線（南橫、長濱、成功、綠島、南迴）；今年除新增參與業者外，更擴大服務區域至鹿野、知本等熱門景區，目前已累積有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站，包括玉里火車站／池上火車站／關山火車站／鹿野火車站／知本火車站／太麻里火車站等6個站點及綠島南寮漁港接駁遊客至住宿地點。

▲▼有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

多家旅宿業者表示：有了火車站免費接駁，讓來住宿的旅客不用擔心交通問題，也不必另外安排接駁司機，讓旅客在訂房時即可立即預約相關事宜，減少交通的困擾，既強化公共運輸服務功能，並提升旅遊便利性，及有效提振國內觀光產業。

▲▼有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

東管處表示暑期花東精采不斷，包括「東海岸大地藝術節」、「月光．海音樂會」、「熱氣球嘉年華」、「縱谷原遊會」、「金針花季」等，花東自由行的好朋友除了善用「免費旅宿接駁」，亦可搭配「台灣好行免費搭乘」、「台灣觀巴2折優惠」、「共乘東海岸」、「Taiwan Pass振興套票」以及「振興花東住宿補貼」等多項優惠，讓旅客省錢又便利，快樂玩花東。

▲▼有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

「在地有腳-免費旅宿接駁」預計服務至明年8月止，旅客可在東管處「花東觀光圈」資訊平台的區內交通、交通部觀光署台灣旅宿網，以及合作的旅宿業者網站，查找最新免費接駁資訊及合作旅宿名單，以獲得最即時的詳細資訊。

資訊連結:

https://www.easttaiwan.net/zh-tw/transport 花東觀光圈資訊平台

https://taiwanstay.net.tw 交通部觀光署旅宿網

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