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7月職場大黑馬！「4星座」有望升職加薪　還有額外收入

牡羊座、天秤座、獅子座和雙子座的朋友，7月份有機會在職場上大展身手。（示意圖／翻攝unsplash）

▲牡羊座、天秤座、獅子座和雙子座的朋友，7月份能夠在職場上大顯身手。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

每個人都渴望擁有更多好運，無奈運勢並非個人能左右，人們只能提前了解自身運勢變化情況，並提前做好應對準備。命理專欄「星座巫巫」就透露，牡羊座、天秤座、獅子座和雙子座這4星座的朋友，7月份有機會在職場上大展身手，除了能獲得上司和同事的認可與讚嘆，還可以透過絕佳表現贏得升職加薪的機會。

牡羊座

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牡羊座總是充滿激情和動力，勇於接受挑戰，不畏艱難，行動力強，想到就會去做，不拖泥帶水。職場上，這種積極進取的態度往往會得到上級和同事的認可。7月份，牡羊座有望通過積極表現和敢於挑戰的態度，贏得升職加薪的機會。雖然急於取得成果，有時耐心等待也是必要的，特別是在等待升職加薪的好消息時，更應保持耐心。

天秤座

天秤座以卓越的社交能力和追求和諧平衡的特質而著稱，擅長建立和維護人際關係，使他們在團隊中充當調解者和協調者的角色，這些能力將在本月得到上級重視，可能會被賦予更多的管理職責和相應的薪酬提升。財運方面，天秤座的人際關係將帶來額外收入，可能會通過朋友或合作夥伴獲得一些有利可圖的投資信息，或是通過自己的社交活動吸引到一些兼職或咨詢工作的機會。

獅子座

獅子座天生具有領導魅力，7月運勢將達到頂峰，無論是項目管理還是團隊協調，都能夠遊刃有餘。隨著運勢提升，獅子座的朋友們在事業上將迎來新的高峰，升職加薪只是時間問題。

雙子座

雙子座7月將大展身手，出色的協調能力將成為項目成功關鍵，在職場上八面玲瓏，在不同角色間靈活切換，讓同事和上司都讚嘆不已。7月的雙子座就像是公司的萬能膠，夢寐以求的晉升機會正在招手。不過，在新的崗位上也需要學會更好地統籌規劃，把才能用在刀口上，將創造出更大的價值。

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