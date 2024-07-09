放鞭炮慶祝買新車「燒掉別人的車」！女三寶傻眼哭喊：完了完了

▲女子放鞭炮慶祝買車，不慎點燃路樹還把別人的車燒了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在台灣早已式微的交車放鞭炮，在中國大陸部分地區依然常見。但溫州一名陳姓女子近日自行放鞭炮慶祝買車，卻不幸把別人的車燒了，完全詮釋什麼是樂極生悲。

據《搜狐》報導，陳女拿到新車後覺得少了喜氣，買了串鞭炮並在道路旁停車區點燃，炮聲雖引起一旁民眾注意，但早已習慣放炮迎車的眾人，很快就失去興趣，怎料霹靂般的鞭炮聲剛結束，大家就聽到陳女「完了完了」的驚呼。

眾人定睛一看，驚覺路旁1顆樹已被鞭炮點燃，更不巧的是，這棵樹上綁著類似乾稻草的物品，火勢一發不可收拾。陳女雖趕緊把愛車開離「縱火區」，但另1輛停放在同顆樹下的車輛，卻成為陳女放炮迎新的祭品。

▲被獻祭的無辜車輛。（圖／翻攝自微博）

火勢在陳女與眾人的努力下順利撲滅，但無辜遭遇祝融的車輛已嚴重受損，陳女雖表示願意賠償車主，但外界還不清楚雙方是約定賠償維修費，還是陳女要賠1整台新車。

陳女樂極生悲的畫面曝光後，大陸網友們狂酸放炮迎車的陳腐習俗，「以前是買車不容易才放炮，現在買車跟買白菜一樣，別人看你放還覺得你窮」、「不就買輛車，有啥值得慶祝」、「別說買車放炮，買房結婚放炮我都覺得俗」、「這不剛好用新車賠人」。

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