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龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

圖、文／CTWANT

7月初上午，記者在業務的帶領下進入位於桃園市龍巖富岡陵園，該陵園主打「火化土葬」，業務員一進門便滔滔不絕，誇耀陵園龍蟠虎踞風水和獨甲仙出沒的豐富生態，將該處形容為萬中選一的人間仙境，並帶著記者參觀個人和家族墓園，但在這樣的風水寶地中卻藏著許多無法安心長眠的先人們。

龍巖富岡陵園背山望海還有豐富生態，被業務形容成風水寶地，陵園中卻暗藏多位無法入住靈骨塔而暫厝鐵皮屋的先人。（圖／本刊攝影組）

▲龍巖富岡陵園背山望海還有豐富生態，被業務形容成風水寶地，陵園中卻暗藏多位無法入住靈骨塔而暫厝鐵皮屋的先人。（圖／CTWANT提供，下同）

跟隨業務腳步，記者進入鐵皮搭建的展示中心，乍看之下與一般銷售處無異，其牆後卻藏著上百個牌位和骨灰盒，這些先人多是已購買建築大師安藤忠雄設計的「光之迴廊」靈骨塔位，卻因「光迴」尚未建成而無法入住已購買的陰宅，只得「暫厝」在鐵皮屋中。

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光之迴廊靈骨塔遲遲無法建成，許多消費者過世後仍無法入住買好的塔位，只能暫厝在接待中心的鐵皮屋中。（圖／本刊影音組）

▲光之迴廊靈骨塔遲遲無法建成，許多消費者過世後仍無法入住買好的塔位，只能暫厝在接待中心的鐵皮屋中。

「舊市長蓋章、新市長重審，你知道這就是政治。」談到光之迴廊延宕原因，業務則歸咎於桃園市府，稱光之迴廊的興辦事業計畫書已送進去2年，市府卻每逢選舉就丟置一邊，建照因而遲遲未能下來，舌粲如花的將責任丟給公權力和地方民意的為難，積極推銷目前仍在興建中的三芝光之殿堂靈骨塔。

「新北的光之殿堂再5年會蓋好，大概會有10萬個位子。」業務提到，光之殿堂的規模將會是桃園光之迴廊的數倍，也將更全面展現安藤大師將山光水影融入建築的設計，兩邊價格自然也不能相提並論，光之迴廊塔位均價為20、30萬元，光之殿堂則「翻倍」來到60、70萬元，且「蓋好之後一定會更貴」，看似設身處地的為客戶著想，當中卻藏著讓人恐無葬身之地的陷阱。

龍巖於2009年宣布與安藤忠雄合作，安藤當時放話要在台北、桃園、台中和高雄打造「全世界獨一無二的墓園」，希望墓園跳脫嚴肅印象，讓生者能在清幽環境和陽光普照中緬懷逝者，死者則能在漂亮有如天國的環境安詳長眠，消息曝光後立刻引發安藤迷轟動。

龍巖墓園於2009年宣告與安藤忠雄合作，要打造光之系列靈骨塔，開賣多年卻始終沒有建成。（圖／報系資料照）

▲龍巖墓園於2009年宣告與安藤忠雄合作，要打造光之系列靈骨塔，開賣多年卻始終沒有建成。

記者調查，當時坊間流行「現在不買，什麼時候能住得起安藤忠雄」風潮，即使《殯葬管理條例》當中明定，殯葬設施未完工前不得預售，其塔位價格仍在龍巖引導下水漲船高。

龍巖在2011年5月推出「光之殿堂」銷售規劃案時，聲稱每座開賣價最低為120萬元，2014年11月再發公告，最低開賣價已漲至150萬元，2018年聲稱「光之迴廊」完工售價將飆至120萬元以上，高雄的「光之丘」也將從105萬元起跳。

在安藤大師加持下，「光系列」的買氣延燒多年，光之殿堂平均成交價為60萬元，光之迴廊和光之丘的成交價則在30萬元上下，而每賣出一個塔位，業務都可拿到成交價的10%提成，每張單的分紅就等於普通上班族一個月薪水。

光之迴廊主打安藤忠雄設計，以天井完美呈現光的悸動，至今已賣出7000多座塔位，卻連建照都尚未取得。（圖／翻攝龍巖官網，CTWANT合成）

▲光之迴廊主打安藤忠雄設計，以天井完美呈現光的悸動，至今已賣出7000多座塔位，卻連建照都尚未取得。

業務們趨之若鶩，紛紛邀請身邊的親朋好友加入安藤忠雄懷抱，許多消費者抱持著「自用轉售兩相宜」的幻想大筆購入多個塔位，最終卻發現「幻想只是幻想」，光系列蓋了10多年仍是空中樓閣，客戶將怒火發洩在業務身上，也導致許多業務因此遭受人身威脅。

龍巖回應表示，銷售行為皆是合法管道和合理話術，業務並不會特別強調塔位的數量，而光之系列憑證目前也停止銷售中，此外，總公司並未接獲業務遭受黑道追殺的消息，並強調如有同仁需要幫助，可與總公司聯繫。

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