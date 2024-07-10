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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

駐美代表處官員傳霸凌、婚外情　千字文控4罪狀

我國駐美代表俞大㵢（左）夫婦遭控亂花公帑，引發不少爭議。（翻攝Taiwan in the US臉書）

▲我國駐美代表俞大㵢（左）夫婦遭控亂花公帑，引發不少爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了2名代表爆發爭議，我國駐美代表處行政組副組長魏月涵，也被下屬指控霸凌。本刊上月底踢爆駐美代表俞大㵢夫婦亂花公帑、把館員當下人的爭議後，就有立委透露，還有其他主管涉嫌霸凌，外交人士C小姐告訴本刊，被霸凌者是已離職的陳姓三等祕書，他在離職前曾於代表處的LINE群組洋洋灑灑寫了「千字文」，控訴魏女霸凌。

陳姓祕書表示，離開駐美代表處對他而言很不捨，但因處於不健康的工作環境，加上迂腐體制及人事制度不健全，讓他灰心且無力改變，接著直指魏月涵有分工不平均、無法有效請益且不受尊重及肯定、工作上求助無效、議論同仁是非等四大罪狀。陳說，體制及人為的無奈、不公平，扼殺外交人員熱忱，呼籲外館及外交部能夠正視，檢討改進。

陳姓三等祕書離職前，在駐美代表處群組列出四大罪狀，指控魏月涵霸凌。（讀者提供）

▲陳姓三等祕書離職前，在駐美代表處群組列出四大罪狀，指控魏月涵霸凌。

C小姐並指出，魏月涵的丈夫焦國祐也是外交官，目前擔任外交部北美司副司長，去年6月，有立委收到檢舉，指焦擔任駐美代表處副組長期間，利用職權與女下屬發生婚外情，承諾小三會離婚，但2018年間，焦將太太接到住處，小三因此要求分手，但焦仍以各種手段控制對方，更誇張的是，事件曝光後，他沒被懲處，還高升副司長。

我國駐美代表處行政組副組長魏月涵，遭下屬指控職場霸凌。（翻攝輔大義語系官網）

▲我國駐美代表處行政組副組長魏月涵，遭下屬指控職場霸凌。

另外，本刊日前報導駐美代表俞大㵢巧立名目亂花錢，買豪奢家具物品、浪費公帑800萬元，外交部事後澄清，俞購買物品總金額僅200多萬元，無任何不法。但本刊又接獲爆料，金額會出現認知誤差，是因外交部以立委調閱公文日期為計算標準，刻意把9項延後送達貨品不列入計算總金額。此爭議爆發後，俞為平息風波，陸續想把已購入的物品退貨，營造沒購買的假象，但因這些物品有些是客製化訂製，退貨有一定因難度。

魏月涵的丈夫、外交部北美司副司長焦國祐（圖）曾被爆出與下屬婚外情。（翻攝國防大學臉書）

▲魏月涵的丈夫、外交部北美司副司長焦國祐（圖）曾被爆出與下屬婚外情。

針對羅昌發、陳盈連、魏月涵等高階外交官的爭議，3名投訴人認為，這不僅凸顯外館積弊，也重創台灣外交界形象，外交部不該放任或包庇這些人繼續作威作福。

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