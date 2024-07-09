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賴清德：在金門太武山當醫官時　大家都深知「同島一命」精神

軍聞社記者蔡枋澐臺北9日電

賴清德總統日前前往臺中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並以錄影方式為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話，為準備漢光演習的國軍加油打氣，期勉國軍團結以赴，讓國人及全世界看到守護國家的決心。 　總統強調，臺灣位處第一島鏈的關鍵位置，有極重要的戰略地位，臺海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，讓臺灣成為世界和平的舵手、世界繁榮的推手。 　

「國軍精神戰力專案教育」係自民國94年起，配合年度漢光實兵驗證前，為堅定官兵愛國信念、強化精神戰力，透過專案教育方式，讓全體官兵體認國軍建軍備戰的目的與重要性。今年係首次由總統實施精神勗勉。 　總統抵達後，首先視察漢光演習任務前的飛機維保檢查，接著與戰鬥機聯隊官兵進行對談，並回應官兵提問。 　

過程中，官兵詢問總統為何會想來參加「精神戰力週」，總統回應表示，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，在進行之前，國防部都會進行「精神戰力專案教育」，凝聚國軍的精神意志，也堅定保家衛國的信念。他強調，「總統是三軍統帥，國軍的事就是他的事」，他當然要來傾聽大家的聲音、了解大家的需求，與大家站在一起，相信只要大家站在一起、團結一致、全力以赴，一定可以讓國人及全世界看到我們守護國家的決心。 　

接續，官兵詢及國家朝國防自主方向前進，是否會讓外界民眾產生是為了戰爭做準備的錯覺。總統表示，有些民眾可能會有這樣的疑慮，但大家都知道臺灣是愛好和平的國家、臺灣人民也都與人為善，追求和平更是我們始終堅持的方向。但我們要的和平，是一個有穩固基礎、靠自己實力所建立的「真和平」，而這個基礎就是自我防衛的力量。 　

總統說，大家每天執行勤務訓練所留下的每一滴汗水，都不會白流，也向世界證明國軍是一流的軍隊、具備一流的堅實戰力，更是一支讓國家感到安全、讓國人感到放心、讓敵人不敢輕舉妄動的鋼鐵勁旅。他也希望如果有人向國軍弟兄姐妹詢問這樣的問題，大家可以很有自信地告訴對方，我們是為了和平而訓練，更是為了守護民主自由而做準備。 　

針對如何有效發揮不對稱戰力守護臺海和平，總統表示，軍事實力的強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力。歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。 　

總統認為，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，利用臺灣周邊的海峽和地理環境，建構多層次的防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，以「防衛固守，重層嚇阻」的戰略，確保國土的安全。 　

總統強調，臺灣雖然小，但我們位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位。未來，他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要的支柱。臺海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，他希望大家一起讓臺灣成為世界和平的舵手，也能當世界繁榮的推手。 　

關於如何防止中共利用各種手段滲透國軍。總統表示，他希望全體國軍弟兄姐妹能夠牢記一件事，我們是為全體國人服務的軍隊，是為了保衛主權、捍衛民主自由而存在。中共的滲透和刺探不會停止，無論大家是士兵、士官或軍官，無論是志願役或是義務役，都要強化保防工作，更要時刻警惕，注意自己的資安，不要落入陷阱。 　

總統提到，他在金門太武山當醫官服役的時候，雖然大家都來自臺灣各地，但我們深知「同島一命」的精神，更知道因為有我們在這裡，我們心愛的家人朋友、熟悉的日常生活才會在那裡。他也強調，政府會持續強化各部隊的保防工作，如果每一位國軍弟兄姐妹都能警惕在心，相信我們也可以防患於未然。 　

隨後，總統聽取空軍飛官分享值勤任務心得，並對其平時扎實訓練，及隨時做好準備保衛國家的精神表達肯定。接著，總統也親自致贈結合三軍武器裝備及「捍衛民主」主題的盾型臂章予官兵，象徵守護民主自由的決心，以及國軍是維持臺海及區域和平穩定的堅實後盾。

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