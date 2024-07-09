睡前才開冷氣半夜易熱醒　專家建議早2小時開啟空調省錢又降溫

圖文／鏡週刊

很多人習慣在晚上入睡時才開空調，並定時2小時後自動關閉。然而，這會使牆面無法及時降溫，等冷氣關閉後，牆面再度散發熱氣，從而使室內溫度上升，因此容易被熱醒。空調專家建議應在睡前2小時開空調，讓牆面有效降溫。雖然第一小時會耗電約1.2度，約新台幣4元，可是當達到恆溫後，每小時則只會耗費1或1.5元。

據《中視新聞》報導，大部分的人認為在無人使用的房間內開空調會浪費電，導致電費飆升，因此通常等到上床後才捨得開冷氣。而為了省電，也有很多人會設定2小時後自動關閉，可是這樣只讓室溫短暫下降，牆面其實尚未降溫，當牆面熱氣持續散發，反而響睡眠品質。

空調達人指出，空調啟動初期，每小時耗電量可能高達1.2度，約新台幣4元；恆溫運轉後則降至1或1.5元。他建議民眾可於睡前2小時開啟空調，使臥室牆面得以降溫，等上床後再設定定時，自動提前關掉冷氣，卻不會被熱醒。

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另外，睡眠專家指出，仰睡姿勢有助於散熱，加速入眠。此外，由於冷氣釋放的冷空氣會向下沉，床架越低就越涼，若直接將床墊鋪在地上，降溫效果更佳。



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