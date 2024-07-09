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加熱菸審查4家有機會過關　游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金

▲加熱菸審查4家有機會過關，游顥籲衛福部速審讓菸捐稅助百億癌症新藥基金。（圖／翻攝立法院直播）

▲立委游顥呼籲衛福部加速審查加熱菸，讓菸捐稅助百億癌症新藥基金。（圖／翻攝立法院直播）

記者陳弘修／台北報導
 
國民黨立委游顥9日於立法院總質詢指出，依國健署擬定最新癌症防治計劃，癌症篩檢經費明顯不足，對於衛福部擬籌措100億元的癌症新藥基金財源從何而來？他認為，如果政府無法立即開徵「糖捐」、「酒捐」，就不該讓依法可課徵的「加熱菸」菸捐菸稅因為延宕的健康風險評估審查被卡關，讓走私氾濫，上百億的稅收流向黑市。游顥強調，他要求衛福部加速處理加熱菸審查，讓捐稅能挹注到中央相關政策經費項目。
 
總統賴清德提出「健康台灣」願景，其中之一政見即為成立癌症新藥基金，不過，根據《財政紀律法》，癌症新藥基金必須有既有收入、國庫撥補以外的財源。上月5日，為了相關財源收入問題，民進黨立委陳瑩在衛環委員會曾質詢衛福部長邱泰源，國健署當時也表示，由於加熱菸沒有合法上市販售，造成的菸捐損失一年有百億之多。而根據台灣癌症基金會調查顯示，菸及新興菸品捐是最可行的基金財源。
 
對此，游顥9日在質詢行政院院長卓榮泰與衛福部長邱泰源時也再度提到，總統賴清德提到健康台灣願景，希望2030年減少癌症死亡人數三分之一，但「理想很豐滿，現實很骨感」，因為依國健署擬定最新癌症防治計劃，癌症篩檢經費明顯不足，菸捐不敷使用，在癌篩缺口已達31億元情形下，衛福部將籌措100億元的癌症新藥基金，錢從哪裡來？不能只用公務預算來作百億的癌症基金，預算更不能隨意喊價。

對於國內迄今仍無法購買合法加熱菸，造成民眾買水貨造成的稅損每年高達近百億元，游顥批評指出，加熱菸若合法販售，可以進行課稅，但衛福部至今未將其合法管制，放任水貨充斥市面、走私猖獗，不予課稅。他強調，衛福部若能加速審查，加強透明制定法規，讓這些財源能合法徵收，用在國民健康之上，把經費挹注到中央相關政策經費項目。
 
邱泰源在回應游顥時表示，衛福部國健署專家小組非常積極每周都在開審評會，目前大概有12家有意申請，有4家進行到某一程度，但要求補件都未補上，相關審查進度都可清楚呈現給大家。對此，游顥則是要求衛福部應清楚呈現健康風險評估審查進度讓各界知道，但邱泰源的回應仍跟之前一樣表示會加速審查。

面對經費籌措引發討論徵收來源可包括糖捐、酒捐及菸捐等各種說法，游顥提醒政府，菸捐已開徵，但糖捐、酒捐會影響民生重要物品價格，貿然開徵用來支應癌症經費，絕對會引起民怨，行政院長卓榮泰在回應時則是正面承諾，不會課徵酒捐糖捐，會用公務預算支應，並尋求企業捐款。
 

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