爆北市府河濱公園修繕費挪去辦水舞！　王欣儀轟：拿市民生命開玩笑

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台北市議員王欣儀今（9日）指出，水利處今年原先預定辦理的「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」發包作業，卻在年初將920萬經費挪來辦「2024水舞嘉年華」，因此確定今年沒有經費，不會發包！她重轟北市府暗渡陳倉，挪用河濱公園修繕經費，舉辦水舞，拿市民生命開玩笑！

王欣儀表示，汛期來了，北市河濱公園設施「緊急修繕」工程卻可能開天窗！市府曾發新聞稿表示，「近幾年河濱公園成為民眾熱門景點，使用率高，相關設施維護修繕需求也增高」，因此更能證明須立即進場修復的情形，相關開口合約也必須要預先招標好，以備不時之需！

王欣儀質疑，難道水利處是自認為是「老天爺」？十足把握今年都不會有緊急狀況？年初就先將相關經費挪用來辦水舞，倘若河防設施有緊急修繕需求，是要如何因應？

王欣儀調閱資料發現，「全市河濱公園設施緊急修繕預約維護工程」常用來處理河濱公園欄杆損壞修繕，或安全護欄等設置及河道與周邊堤坡清理，維護民眾使用安全！在去年原本編列1300多萬預算，因為要修繕項目較多，還追加預算至1700多萬，並申請災準金450萬，總經費高達2200多萬，且執行率99.97%，「將近百分百」！

王欣儀認為，緊急修繕維護工程開口合約執行率極高，顯見需求量龐大；今年為辦「水舞」挪用預算，拿來做非水利處「本業」，且還排擠原工作項目所需經費，涉嫌違反「預算法」多條相關規定，主計處應速派員調查，市府也應檢討改進，否則根本毫無財政紀律可言！

最後，王欣儀提到，副市長李四川曾在「2024水舞嘉年華」活動閉幕式致詞已表示，明年水舞將會更漂亮！但她認為，市府既然想將「水舞」計劃以常態性活動舉辦，打造成北市觀光新亮點，就必須針對活動特性，編列相對應的科目預算，預算編列回歸常態，不能再重蹈覆轍、暗渡陳倉，拿緊急修繕的錢來辦水舞，用市民生命安全來開玩笑！

▼王欣儀揭北市天母磺溪堤壁內雜草蔓生，轟市府熱衷辦水舞不管河道塞。（圖／議員王欣儀提供）