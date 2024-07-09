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6月「19天在下雨」影響營收！全家董座曝全靠「聯名三明治」衝業績

▲▼全家X沈早俱樂部開賣3款聯名三明治。（圖／業者提供）

▲全家X沈早俱樂部聯名三明治熱賣，三明治整體業績成長30%。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

便利商店不怕景氣影響，反而怕「天氣」！全家便利商店董座葉榮廷今（9）日透露，6月「有19天都在下雨」，營收相比5月來說有下滑，不過以上半年整體業績來看仍是不錯，其中以「鮮食商品」成長最多，尤其三明治提升30％，例如跟網紅「沈早俱樂部」聯名的品項表現亮眼，其他像是跟名店聯名的產品也相當暢銷。

全家便利商店董事長葉榮廷今日分享，便利商店受「天氣」影響，遠大於景氣，6月因為多達19天在下雨，營收就比5月少，不過累積上半年營收510.22億元，年增6.64%，還算是不錯，主要是靠「鮮食商品」業績成長，尤其三明治更是成長30%。

像是全家跟早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」聯名合作，開賣早餐三明治商品，表現相當亮眼。其他熱銷的聯名商品，還包括「鼎泰豐聯名系列」，每個品項每年銷售金額可超過1億，其中「鼎泰豐香辣醬香腸蛋炒飯」大受喜愛，曾經創下每分鐘賣出3個的好成績。

▲▼全家董事長葉榮廷（左）、總經理薛東都（又）合影。（圖／記者林育綾攝）

▲全家董事長葉榮廷（左）、總經理薛東都（右）合影。全家董座分享聯名商品策略。（圖／記者林育綾攝）

葉榮廷透露，消費者買東西有自己的習慣，當你想打破消費者的慣性，最好的方法就是「熟人帶路」，像是這次跟沈早的聯名，還有過去跟其他明星、藝人、名店品牌聯名，都是相同的邏輯。跟名人或名店合作，省下很多跟消費者溝通的時間，因為大家對於名人或名店已經有信任感，有些粉絲會毫不考慮的直接購買。

不過他也表示，無論推出熱銷的麵包、餐食、或是手搖飲，並沒有要把坊間的店家打趴，而是全家的客人若有需求，「只要我們做得到，就能回應」，是為了鞏固品牌，對消費者來說也有更多元選擇。

全家商品部本部長李慶賢也說，像有超商同業加入「霜淇淋」的市場，對消費者來說就是選擇更多了，是大家樂見的事，但全家就是會持續在原物料品質把關，以及在研發新產品、聯名話題等方面，都會持續精進，滿足消費者。

▲▼搶攻手搖飲商機，全家便利商店私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線，讓消費者有更多選擇。（圖／全家提供）

▲全家搶攻手搖飲商機，近日私品茶宣布推出2大系列「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」雙產品線。（圖／全家提供）

針對如何回應消費者的需求缺口，葉榮廷也說全家朝著兩大方向進行，一是對目前提供的服務和產品持續優化，二是以前沒在做、今後想做的。像是跟健康有關的標章，接下來想做烘焙類「全穀標章」，並聚焦推出高蛋白、高纖、減醣類商品，還想在APP新增健康儀表板，讓使用者管理健康。另還有「居家便利煮」滿足高齡者消費需求。

另針對「東南亞新住民」族群，全家近來也持續推出服務，像是APP可切換7種語言，對看不懂中文的消費者來說是一種照顧，也能藉此擴大會員。而店鋪也會運用AI，讓勞務狀況有效改善，像是貨架、倉庫的貨量控管，一直以來都十分費時，透過AI，可以幫店長省下2到3個鐘頭的勞務。

▲全家便利商店近來與非營利組織One-Forty合作，推出「移民工友善服務計畫」，打造友善移工賣場。（圖／全家提供）

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