雪霸觀霧遊憩區雲霧步道老舊　7／20起封閉施工5個月

▲雪霸觀霧遊憩區的雲霧步道，7/20日~12/20日封閉施工5個月，請遊客改道。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

雪霸國家公園管理處今（9）日宣佈，為提供遊客更安全的遊憩空間，辦理觀霧遊憩區內的雲霧步道第二期整修工程，步道自7月20日起至12月20日止封閉5個月，施工期間全線封閉，整修期間遊客前往鄰近景點，請改由大鹿林道通行。

雪霸處說，雲霧步道位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長約848公尺，入口位於觀霧山椒魚生態中心旁，全線以木棧方式構築，沿途有3處賞景平台，是一條適合老少的大眾化賞景步道，天氣晴朗時，可以清楚看到聖稜線、榛山、鹿場大山步道，提供遊客感受雲霧輕嵐的最佳景點。

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▲雪霸觀霧遊憩區的雲霧步道，7/20日~12/20日封閉施工5個月，請遊客改道。（圖／記者楊永盛攝）

雪霸處指出，雲霧步道建置完成多年，隨著氣候環境影響，導致有局部損壞與老舊情形，經委託專業廠商評估，基礎結構為木樑柱直接插入土壤固定，目前已多處材料老舊損壞，恐造成承載力不足產生斷裂，危害遊客安全。

為提供遊客更安全的遊憩空間，自111年起逐年編列預算，分階段辦理雲霧步道整修工程，陸續辦理觀霧山椒魚生態中心（觀霧管理站）後方的戶外平台及雲霧步道三處賞景平台整建工程。

▲雪霸觀霧遊憩區的雲霧步道，7/20日~12/20日封閉施工5個月，改道路線圖。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪霸處說，今年度7月20日起至12月20日止，辦理雲霧步道第2期整修工程，雖僅整修部分路段，考量施工期間材料運輸堆置將阻斷步道通行，故採全線封閉。為維護遊客安全，雲霧步道施工期間，由觀霧山椒魚生態中心步行往返觀霧山莊、大鹿林道東線等鄰近景點，請改由大鹿林道進出，並請遊客注意車輛小心通行。