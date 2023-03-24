訪客止步！大鹿林道大火獲控制　觀霧遊客中心停水停電中

▲五峰鄉大鹿林道火警目前已控制，受火警影響，觀霧遊客中心仍無法使用。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣五峰鄉大鹿林道昨(23)日午間發生雜草火警，火勢一路擴大延燒面積超過5公頃，林管處人員、新竹縣消防局、空勤總隊一早再次出動滅火，今(24)上午，火勢終於順利控制，受災情影響，除了周邊道路管制外，觀霧區遊客中心目前也停水停電中，請民眾非必要暫勿前往。

新竹林區管理處表示，大鹿林道24.5K附近發生森林火災並延燒至周圍林地，濃煙瀰漫影響道路通行，今（24）日林道沿線火勢已獲控制，可通行至觀霧國家森林遊樂區，但因林火造成部分路段恐有發生落石或倒木之虞，影響行車安全，加上有消防員及消防車輛到場救援，民眾行車途經該路段，請遵循現場管制人員指揮引導。

林管處也提醒，因火情造成園區觀霧遊客中心停電及缺水，如非必要，建議民眾暫時不要前往。 後續相關訊息，將更新公告於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw) 及「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），若有任何旅遊問題諮詢，敬請電洽遊樂區或新竹林區管理處，或可至台灣山林悠遊網查詢。

▲新竹縣五峰鄉大鹿林道昨(23)日午間發生雜草火警，火勢一路擴大延燒面積超過5公頃。