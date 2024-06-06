影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

記者戴上容、戴若涵／新北報導

唐治平母親本月3日陳屍於社區頂樓，但唐治平堅決不認屍，認為樓頂那位死者穿的上衣、腿粗細、皮膚粗糙程度都與母親不同，儘管對方身上有母親的磁扣、鑰匙，他仍是認為「這不是我母親」。

唐治平出生於1978年6月6日，今天剛好是他的生日，上午11時許，他因不明原因突然站在陽台窗口邊，對著中庭大吼大叫、唱歌，嚇壞周圍住戶。住戶相當擔心其身體以及精神狀況，趕緊報警處理，至於詳細情況，仍有待進一步調查釐清。

▲唐治平在租屋處大吼大叫。（圖／民眾提供）