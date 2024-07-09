宏恩遭爆毆打病人！護理師委屈落淚　知情者曝：他3個月打4醫護

▲宏恩醫院總院長吳子鈞親上火線二度召開記者會成澄清媒體報導。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

專門收治精神病患，也收容中部法院宣告監護處分之精神疾病受刑人的台中市宏恩醫院龍安分院，遭媒體爆料院內林姓護佐毆打病患成傷，昨（8）日院方第一時間出面說明。今天76歲總院長吳子鈞親上火線，二度召開記者會強調，不容許暴力行為、沒有詐保事件、更無隱匿性侵案，也對近日一連串事件造成社會大眾焦慮跟不安道歉。現場護理師更是數度講到哽咽，直言院內醫護悉心照顧他院不願意收的個案、病患，卻反被病患爆打，媒體片面報導讓醫護的辛苦化為烏有。

▲據悉，楊男有暴力前科，留護醫院才短短3個月，就已經有4名醫護提告楊男。（圖／記者游瓊華攝）



楊男有暴力前科，在去年8月留護宏恩醫院、11月收監，短短3個月內已經有4名宏恩醫院的醫護對楊男提告，對於具體提告原因院方不願多做說明。據悉，楊男出手也不輕，曾對要約束他的醫護鎖喉、拳頭狂打頭部，也是院方的頭痛人物。

今天記者會上，院方也透露，所有工作人員來應聘時都必須提出良民證，前林姓護佐當時也有提出良民證，院方事前並不知情林姓護佐有前科；至於事件發生之後，林男也已經離職。

▲宏恩醫院絕對沒有詐保行為，院方看病、收不收住院都是依照政府法規規定。（圖／記者游瓊華攝）



總院長吳子鈞在記者會上也重申，宏恩醫院絕對沒有詐保行為，院方看病、收不收住院都是依照政府法規規定，且健保有收案指標，可以收才能收，加上醫療團隊、健保局、保險公司都有審查機制，病人要申請個人保險，跟院方無關，且病人收領的保險費也都是到病人口袋，都與院方無關，外界對於宏恩醫院的抹黑，院方保留法律追訴權。

至於爆料者提到隱匿性侵案、剪輯現場監視影片等，吳子鈞強調，都是子虛無有，醫院都配合警方、員警指定要哪個時間影片，院方都配合提供，且事後也都不起訴，白紙黑字都在，不懂為何有心人士還抹黑妖魔化醫院。