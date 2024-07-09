靠瀉藥才能便便！她大腸「爬滿豹紋斑」黑慘　醫曝關鍵因素

▲女子長期喝通便茶腸道長滿豹紋。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

長期有便秘問題，要及早找出成因！江蘇淮安一53歲的季姓女子（化姓）便秘4年多，各種偏方試了個遍，直到實在「無解」，才來到醫院，此時，整條腸子變黑、佈滿斑點，像「豹紋」一樣，而季女也被自己的「黑心腸」嚇得不輕。經醫治，她已好轉。

據《揚子晚報》報導，今年53歲的季女，被便秘困擾了4年多，起初，她通過改變飲食結構、多吃粗糧來改善。後來，她迷上了網路推薦，開始嘗試各種通便茶和保健品。

服用後，季女發現便秘確有好轉，就養成了長期服用的習慣，還會定期囤些貨在家。當一種茶或保健品沒什麼效果後，她就會換另一種嘗試。

直到2024年4月中旬，季女發現所有的通便茶都沒用了，腹部持續脹痛，這才匆匆趕到醫院就診。

醫生在瞭解季女既往病史、仔細查體後，建議季女立即停止服用潤腸通便的保健品，並且需要做大腸鏡進一步排查。醫生一照嚇一跳，患者整條大腸內壁呈現棕黑色蛇皮樣的改變，黑色素沉著明顯，診斷為「結腸黑變病」，若繼續發展，有癌變的可能。

醫生表示，臨床上許多患者自行口服藥物後接受腸鏡檢查均有不同程度的結腸黑變病。正常的結腸黏膜就像我們的口腔黏膜一樣，是淡紅色的，看起來光滑平坦，黏膜表面的小血管紋理清晰可見。而結腸黑變病的腸黏膜色澤呈現棕色、褐色，有豹紋或者蛇皮一樣的條狀紋，嚴重的甚至會變成黑色。結腸黑變病是因為結腸壁的吞噬細胞吞噬了褐色素樣物質，導致腸壁色素沉著。通俗點說，就是大腸吃多了色素，就變成了黑腸。此外，直腸前突、腸套疊、潰瘍性結腸炎等其他疾病也可能導致黑變病。雖然結腸黑變病屬於非炎症性、良性、可逆性疾病，但一般來講，結腸黑變病合併腸癌、腸息肉的幾率很高。嚴重時，甚至需要手術治療。

醫生提醒，便秘是一類臨床表現，導致其發生的原因有很多，例如腸道的器質性病變、腸道動力不足，盆底功能障礙等，一定要到正規的醫院進行分型治療，在病因沒有搞清楚之前，一定不要亂吃藥，以免延誤病情。