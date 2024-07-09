　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

靠瀉藥才能便便！她大腸「爬滿豹紋斑」黑慘　醫曝關鍵因素

▲女子長期喝通便茶腸道長滿豹紋。（圖／翻攝自揚子晚報）

▲女子長期喝通便茶腸道長滿豹紋。（圖／翻攝自揚子晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

長期有便秘問題，要及早找出成因！江蘇淮安一53歲的季姓女子（化姓）便秘4年多，各種偏方試了個遍，直到實在「無解」，才來到醫院，此時，整條腸子變黑、佈滿斑點，像「豹紋」一樣，而季女也被自己的「黑心腸」嚇得不輕。經醫治，她已好轉。

據《揚子晚報》報導，今年53歲的季女，被便秘困擾了4年多，起初，她通過改變飲食結構、多吃粗糧來改善。後來，她迷上了網路推薦，開始嘗試各種通便茶和保健品。

服用後，季女發現便秘確有好轉，就養成了長期服用的習慣，還會定期囤些貨在家。當一種茶或保健品沒什麼效果後，她就會換另一種嘗試。

直到2024年4月中旬，季女發現所有的通便茶都沒用了，腹部持續脹痛，這才匆匆趕到醫院就診。

醫生在瞭解季女既往病史、仔細查體後，建議季女立即停止服用潤腸通便的保健品，並且需要做大腸鏡進一步排查。醫生一照嚇一跳，患者整條大腸內壁呈現棕黑色蛇皮樣的改變，黑色素沉著明顯，診斷為「結腸黑變病」，若繼續發展，有癌變的可能。

醫生表示，臨床上許多患者自行口服藥物後接受腸鏡檢查均有不同程度的結腸黑變病。正常的結腸黏膜就像我們的口腔黏膜一樣，是淡紅色的，看起來光滑平坦，黏膜表面的小血管紋理清晰可見。而結腸黑變病的腸黏膜色澤呈現棕色、褐色，有豹紋或者蛇皮一樣的條狀紋，嚴重的甚至會變成黑色。結腸黑變病是因為結腸壁的吞噬細胞吞噬了褐色素樣物質，導致腸壁色素沉著。通俗點說，就是大腸吃多了色素，就變成了黑腸。此外，直腸前突、腸套疊、潰瘍性結腸炎等其他疾病也可能導致黑變病。雖然結腸黑變病屬於非炎症性、良性、可逆性疾病，但一般來講，結腸黑變病合併腸癌、腸息肉的幾率很高。嚴重時，甚至需要手術治療。

醫生提醒，便秘是一類臨床表現，導致其發生的原因有很多，例如腸道的器質性病變、腸道動力不足，盆底功能障礙等，一定要到正規的醫院進行分型治療，在病因沒有搞清楚之前，一定不要亂吃藥，以免延誤病情。

ET快訊
LIVE／鄭文燦出來了！　700萬錢磚終於數完
快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了
快訊／台中女外送員墜10樓　社區中庭死亡
快訊／確定了！　00940配息出爐
快訊／2度駁回羈押鄭文燦　3理由曝光
錢塞桌底下！白手套送錢到官邸比了「5」　鄭文燦笑回：哉啦哉啦
快訊／「千元大磚」畫面曝！　20分鐘籌出700萬
LIVE／鄭文燦1200萬元交保　律師20分鐘籌到700萬
快訊／20分鐘籌700萬！　鄭文燦1200萬交保
10多歲少女發燒喉嚨痛　染流感死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

月子中心的愛馬仕！「聖貝拉」衝港股上市　三年虧超35億元

油罐車裝完煤油又裝食用油　陸「中字輩國企」被央視痛批：投毒！

靠瀉藥才能便便！她大腸「爬滿豹紋斑」黑慘　醫曝關鍵因素

臨沂文聯主席上班被砍死！傳司機「拿刀進入辦公室」

剛全員降薪！平安銀行下令逾百上海員工調回深圳　被指變相裁員

鄭州暴雨水淹到「紅綠燈柱一半」！　駕駛嘆：開車像在坐船

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

月子中心的愛馬仕！「聖貝拉」衝港股上市　三年虧超35億元

油罐車裝完煤油又裝食用油　陸「中字輩國企」被央視痛批：投毒！

靠瀉藥才能便便！她大腸「爬滿豹紋斑」黑慘　醫曝關鍵因素

臨沂文聯主席上班被砍死！傳司機「拿刀進入辦公室」

剛全員降薪！平安銀行下令逾百上海員工調回深圳　被指變相裁員

鄭州暴雨水淹到「紅綠燈柱一半」！　駕駛嘆：開車像在坐船

中國IPO撤單潮下　8000多名證券業從業人員離職

想把撫養權給前妻！父「每隔兩三天」虐待女兒　主動給法院家暴照

不運動就能瘦身？　40歲女連吃20天「營養棒」…吃到肝損住院

CoCo女店員「偷吃西瓜」　眼尖顧客抓包！公司承認屬實

立法院能否審電價？朝野協商又破局　韓國瑜宣布擇期再議

快訊／鄭文燦律師20分鐘拿出700萬加保金！法院花30分鐘才數完

瓦城6月營收年增20％寫同期新高　下半年加速展店

愛雅甜曬「老公視角照」放閃！　結婚2年羞讚：我真的撿到寶

快訊／鄭文燦交保金提高到1200萬　民進黨回應了

LIVE／「700萬千鈔錢磚」數完了！　鄭文燦2度交保現身

10年前切胃復胖了！劉曉憶首曝「第二次開肚」動曠腸手術狂瘦10kg

許維恩馬爾地夫度假大哭　王家梁在場：不知道她哭什麼！

調過薪仍口袋空空！一看超多「儀式感支出」他愣：錢包大破洞

快訊／台中女外送員10樓墜社區中庭...保全急報警　送醫不治

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

大陸熱門新聞

來自台灣！支付寶「到帳」美麗聲優首曝光

撿到遺失iPhone！她討2.2萬酬勞挨告

男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　2人尬到摳牆

《房思琪》有聲書藏AV聲　陸製作公司道歉

鄭州暴雨！水淹到「紅綠燈柱」…開車像坐船

不運動就能瘦？40歲女吃20天「營養棒」住院

微軟要求中國員工9月起只能用iPhone　禁用安卓機

嬌妻情人節堅持回娘家！綠帽夫抓包野外偷吃

想把撫養權給前妻！父每隔兩三天虐待女兒

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

CoCo女店員一邊切西瓜一邊吃　公司認了

28歲女一天防曬乳擦6次　患上佝僂病

美感？香港西九「巨屎爆」挨轟

臨沂文聯主席被砍死！傳司機拿刀進辦公室

更多熱門

相關新聞

女生比較會便秘！醫揭「4大原因」嘆：先天劣勢　

女生比較會便秘！醫揭「4大原因」嘆：先天劣勢　

女生們你是否常有在廁所擠好久的困擾？或每次外出中途便意一來，不是大排長龍，就是被男友嫌動作慢？其實這不是你的錯，直腸外科醫師陳威智說，根據臨床統計，女生便秘的可能性比男生高2～3倍，有「4大原因」導致女生易卡「屎關」，其中高達3點屬於先天劣勢。不過，若願意保持規律運動、均衡飲食，仍可大幅降低便秘的可能性。

不只是吃壞肚子！醫揭4症狀快就醫

不只是吃壞肚子！醫揭4症狀快就醫

腹痛被醫判「便秘」　女童回家亡

腹痛被醫判「便秘」　女童回家亡

20%人便秘！專家教「用性玩具通便」超有效

20%人便秘！專家教「用性玩具通便」超有效

遠離便秘危機！營養師教排便順暢6招

遠離便秘危機！營養師教排便順暢6招

關鍵字：

便秘通便茶腸壁變黑結腸黑變病癌變

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊爆「讓人妻護理師懷孕」！醫院多次激戰被撞見

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

唐治平拒認母屍　比對齒模「就是唐媽媽」

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

吳桐潭告別式現場曝！36勞斯萊斯+108阿法送行

鄭文燦再戰羈押庭　一次找來3大律師拚場

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

Jennie疑室內抽煙「化妝師面前吐煙」

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面