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故宮「皇帝的移動花園」特展　乾隆參考書曝光、親子之夜暑假登場

▲▼故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展。（圖／故宮提供）

▲故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接暑假，故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展，其中還有收錄於康熙朝所編纂的《廣群芳譜》，類似現代的花卉百科全書，也是乾隆皇帝詠花賦詩的重要參考書。另有大型親子之夜「花夜奇遇記」、親子夜宿活動「我行我宿遊故宮」登場！

「皇帝的移動花園」特展自即日起至9月22日舉行，搭配植物標本、花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園，另有特別為兒童和親子家庭設計的「2024故宮童樂節」自即日起至8月29日舉行，活動期間每天免費提供中、英文版「花精靈的派對」展廳探索互動遊戲摺頁。

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▲▼故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展。（圖／故宮提供）

▲「皇帝的移動花園」特展，聚焦於喜歡觀察動植物的康熙皇帝、熱愛題詠作詩的乾隆皇帝。（圖／故宮提供）

7月27日舉行大型親子之夜「花夜奇遇記」，將於7月9日中午12時開放線上報名，票價為成人票（18歲以上）新台幣150元、兒童票（5歲以上，含1份親子探索包）150元。8歲以上親子家庭，還可另外選購「我行我宿遊故宮」親子夜宿活動，每場限量30名，包含提燈賞名畫、策展人說故事、掌中花園捏塑創作、故宮巡邏犬互動等精彩活動，歡迎有興趣的親子觀眾把握機會。

▲▼故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展。（圖／故宮提供）

▲「皇帝的移動花園」特展自即日起至9月22日舉行，搭配植物標本、花卉照片，呈現17、18世紀的清宮花園。（圖／故宮提供）

「皇帝的移動花園」特展，聚焦於喜歡觀察動植物的康熙皇帝、熱愛題詠作詩的乾隆皇帝，探索畫家如何根據皇帝的喜好和需求，創作出繽紛多彩的宮廷花卉畫。

策展人蘇雅芬指出，康熙皇帝在前往塞外途中休息時，常讓詞臣留意路邊的動植物，並解說其習性和用途，就像是「皇帝導遊」。這些塞外植物，如金蓮花、金絲桃、野罌粟、翠雀、野菊等，成為清宮花卉畫的新題材，收錄於康熙朝所編纂的《廣群芳譜》，類似現代的花卉百科全書，同時也是乾隆皇帝詠花賦詩的重要參考書。

▲▼故宮推出以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展。（圖／故宮提供）

▲《清畫院 畫十二月月令圖》。（圖／故宮提供）

精彩展件如國寶《清畫院 畫十二月月令圖》，於乾隆年間以農曆12個月份為主題，細膩刻劃園林中的理想生活。此次選展2月、4月、6月、9月、12月，涵蓋春夏秋冬四季。畫中按照時序盛開的花卉，象徵風調雨順、天下太平，反映皇帝心中的理想花園。

另由宮廷畫家余省於乾隆22年（1757）奉旨所作的《海西集卉》，描繪由耶穌會傳教士湯執中引進，在歐洲庭園常見的8種花卉品種，用以裝飾乾隆皇帝在圓明園修建的西洋樓花園。在傳教士逝世後，這8種洋花未有其他在宮廷培育繁衍的紀錄，因此《海西集卉》成為這些洋花在清代「曇花一現」的珍貴見證。

「皇帝的移動花園－清代宮廷花卉畫」特展
日期：2024年7月6日～2024年9月22日
地點：故宮北部院區 202/204/206/210/212陳列室

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