午後大雨又要來　下周颱風生成機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60％及30％（上圖左）；菲律賓東方輕颱存在的機率則調整為20％（上圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」」）



記者陳俊宏／台北報導

周三午後大台北、各地山區防大雨！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方輕度颱風存在的機率調整為20%，對天氣有何影響，應繼續觀察。

中央氣象署預報員葉致均接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天吹東南風，各地晴到多雲，台東、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨至上午中南部也有零星短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部短暫雷陣雨，但和周一相比，今稍趨緩、雨區也縮小。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



葉致均說，周三太平洋高壓逐漸減弱，吹偏南風，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有局部短暫雷陣雨，其中大台北和各地山區有局部大雨機率；周四、周五太平洋高壓持續東退，吹西南風，南部有不定時短暫陣雨，中部清晨至上午也有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、其他山區有局部短暫雷陣雨。

葉致均分析，周六太平洋高壓逐漸增強，吹偏南風，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一吹東南風，台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，下周三前後，菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60％及30％；菲律賓東方輕颱存在的機率，則調整為20％，由於各國模擬都有差異，且持續調整，對天氣有何影響，實屬言之過早！應繼續觀察。

至於最近是否可能有颱風生成，葉致均表示，周末開始，南海到菲律賓一帶慢慢變成低壓帶，有模式顯示，在南海有比較高機率有熱帶擾動發展，但不同模式對南海這顆模擬的強度不太一樣，因此過幾天再觀察。