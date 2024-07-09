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阿里山林鐵復駛三車款同框　服裝換新服務更優化

▲▼ 林鐵全線通車新氣象 服裝服務更優化 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲ 林鐵全線通車新氣象 ，三不同車款罕見同框 。（圖／林鐵及文資處提供）

睽違15年，阿里山林業鐵路6日恢復全線通車，當天10點從嘉義發車開往阿里山之首班定期列車，於嘉義車站第一月台滿載85名乘客順利啟航，林鐵吉祥物鐵鹿站長特別現身歡送並贈送小禮物予搭車民眾，共同分享全線通車的喜悅，行車人員也換上嶄新設計的林鐵制服服務旅客，帶給外界耳目一新的驚艷。

▲▼ 林鐵全線通車新氣象 服裝服務更優化 。（圖／林鐵及文資處提供）

▲ 阿里山鄒族舞蹈慶祝林鐵全線 通車。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導


為了紀念阿里山全線通車歷史性的一刻，嘉義開往阿里山以及阿里山返回嘉義的第一班正班車，車頭懸掛紀念車頭牌，並特別邀請鄒族古謠隊以傳統歌謠及歡迎詞，迎接15年來首班自嘉義站發車抵達阿里山車站的旅客。

▲▼ 林鐵全線通車新氣象 服裝服務更優化 。（圖／林鐵及文資處提供）

呼應阿里山林業鐵路象徵的歷史，本次服裝設計採山林風，剪裁強調順應身體而生的流暢線條感，簡約、舒適與環境相容。以「穿梭山林，細賞窗中景致風光」為概念，結合「鐵道運輸」、「林業文化」與「豐富山林」三大元素的文化符碼，使用永續環保的布料，具有透氣、快乾、抗皺、防潑水功能，防寒外套保溫性極佳，將永續時尚觀念深植於大眾，傳承台灣美好工藝與智慧。

▲▼ 林鐵全線通車新氣象 服裝服務更優化 。（圖／林鐵及文資處提供）

新亮相制服從領結的色彩來提高辨識度，依職務分設「紅(站長、副站長)、綠(列車長)、黑(司機員)、白(站務人員)」；衣服裁線是連接不同面向的交織介面，象徵著將過去積累的經驗與智慧，串接邁向新未來的方向。新設計男性大盤帽與女性捲簷帽，深淺灰與米白色，搭配白線刺繡林鐵Logo，典雅時尚。可拆式背心可以順應從30公尺爬升至2451公尺的氣溫變化；專為列車長隨車服務工作而設計的輕質格紋剪票器零錢腰包，更是畫龍點睛的必備好物；而為呼應國際間鐵道站長的共同特色，為林鐵站長打造專屬的咖啡色系西裝外套，立體挺拔的服飾剪裁，展現專業形象。

▲▼ 林鐵全線通車新氣象 服裝服務更優化 。（圖／林鐵及文資處提供）

林鐵處自今年7月推出韓語版官方網站，現行已有中英日韓4種語言，並將提供中英日韓德法6語的電子導覽摺頁；另可透過手機下載「阿里山林鐵小火車」APP，包含訂票、交通、景點、美食及預約導覽等豐富資訊。帶著本處新出版的中英日語的新書「2421m的迴聲¬¬–阿里山林鐵全線紀行」，先觀賞日本NHK與台灣公視合作的「神木之森」8K影法，再聽聽列車上的廣播與導覽員的真人實境解說，一趟多元的生態人文探索之旅即將豐收。歡迎欲搭乘的旅客，請先至林鐵處官網(https://afrts.forest.gov.tw/TP01_1.aspx)查詢訂票。

▲▼ 林鐵全線通車新氣象 服裝服務更優化 。（圖／林鐵及文資處提供）
 

 
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