慶祝阿里山林鐵恢復全線通車　超迷你紅色小火車一卡通超吸睛

▲慶祝阿里山林鐵恢復全線通車，推出超迷你紅色小火車一卡通，開放全台限量預購，。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鐵道迷福音！阿里山林業鐵路預計7月恢復全線開通，為慶祝阿里山鐵路全線通車，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路與文化資產管理處（下稱林鐵及文資處）趁勝追擊再宣布推出首款「阿里山DL-25柴油火車造型一卡通」授權商品，為喜愛阿里山的旅客與鐵道迷留下驚喜紀念！

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▲百年歷史阿里山林鐵首推DL25小火車造型一卡通 鐵道迷快手刀預購 。（圖／記者翁伊森翻攝）

運駛超過百年的阿里山林業鐵路，見證嘉義林業發展的歷史！2009年文化部公告「阿里山林業曁鐵道文化景觀」為全臺灣第一個國家級的重要文化景觀。阿里山林業鐵路於2009年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修護，原定2015年底全線通車，卻又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42 號隧道，發生2處長達55公尺的大型崩塌，造成鐵路中斷。經耗時15年的鐵路修復工程，不負艱辛終於迎來好消息，阿里山林業鐵路即將在7月全線通車！

阿里山林業鐵路全線通車後，遊客可體驗從平地直達阿里山，欣賞一路上山的珍稀美景。阿里山林鐵今年5月份首次與金門酒廠聯名推出DL-25小火車造型紀念酒，一推出隨即秒殺，第二批開放限量預購中；此外，更與IP授權平台Be come true攜手合作，首次推出「阿里山DL-25柴油火車造型一卡通」，將成為鐵道迷重點收藏品之一。

被譽為「一生一定要搭一次」阿里山小火車，復古赭紅色的DL-25柴油機關車是國人記憶中最具代表性的紅色小火車。DL-25柴油機關車於民國58年服役至今，如今將屆滿55年，紅色身影馳騁鬱蔥山林與月台間，為阿里山增添不少明豔色彩。「阿里山DL-25柴油火車造型一卡通」復刻DL-25艷紅車身外型，一手掌握袖珍尺寸可容納口袋，掛包包亮眼可愛，阿里山小火車隨身帶著走，可愛的讓人愛不釋手。

林鐵文資處指出，阿里山林鐵第三代柴油機關車第一輛「DL-25」，以不同於歷代柴油機關車的鮮紅車身為特色，馳騁於阿里山林間的紅色身影，漸變成阿里山林鐵最具代表性的象徵。

林鐵文資處副處長周恆凱表示，本次為阿里山林鐵首度授權發行的火車造型一卡通，由鑫羿股份有限公司推出首款「阿里山DL-25柴油火車造型一卡通」授權商品，與IP授權平台Be come true攜手合作，定價$650元，預計6月19日於Be come true平台與全台7-11門市限量預購。