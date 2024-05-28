緊急疏散救治傷患　阿里山林鐵預防性長隧道災害演練逼真

▲面對長隧道災害風險挑戰，阿里山林鐵今緊急應變演練 。（圖／林鐵及文資處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(以下稱林鐵及文資處)28日無畏風雨，進入第42號隧道辦理「全線通車暨緊急應變演練」，模擬運行班次列車失去動力及電力停駐於隧道內，由機動道班車加入第一線救援、旅客疏散及機關車調離與更換等緊急應變措施。

▲安撫旅客，說明現場狀況 。（圖／林鐵及文資處提供）



阿里山林業鐵路嘉義至阿里山共71.6公里，8成以上路段位於山區，通過48座隧道，其中長達1公里以上的有第42號及第46號兩座，倘發生災害事故及搶救時，需面對「通風不佳」、「照明不足」、「聯絡困難」、「腹地狹小」及「交通偏遠」等問題，救援非常困難。

▲具護理背景的旅客與林鐵道班人員，為一位疑似頸椎受傷的旅客徒手固定 。（圖／林鐵及文資處提供）

一般外界不易了解窄軌長隧道內的嚴苛條件與救援的挑戰，這次演練特別邀請各機關代表、栩悅號與福森號的委外營運廠商雄獅旅行社、林鐵志工等，共同參與實境演練，包括災害原因判斷與通報，旅客在深邃黑暗隧道內而產生極度恐慌的安撫，旅客身體不適或各類傷害的緊急處置與送醫，以及迅速有效的疏散接駁等作業。

▲42號隧道口演練現場 。（圖／林鐵及文資處提供）



本次演練鐵道局、林業自然保育署、嘉義縣政府及嘉義市政府亦派員至現場指導；鐵道局表示林鐵及文資處此次演練十分成功，緊急應變的劇本也較前兩年艱難，相信林鐵及文資處日後遇到各種行車狀況都能順利排除；林業及自然保育署則指出，林鐵及文資處從通報聯繫、調車、排除機關車故障的演練流程掌握順暢，臨時於隧道內納入遊客頸椎受傷及呼吸困難的緊急狀況，也在林鐵同仁現場專業、立即性的判斷下，與雄獅旅行社夥伴共同安撫、後送旅客前往醫療院所救治，讓演練結果圓滿落幕。



林鐵及文資處黃妙修處長表示，林鐵用2年時間逐項建立的SMS安全管理系統，交通部於112年底核定後，今年開始啟動實施。且預定7/1將全線通車，特別研訂「全線通車變革管理」，藉此演練發現無線電設備限制、閉塞區間管制優先權、傷患緊急處理標準程序，並熟稔長隧道救援的特性與程序，將災害損失程度減至最低，有效保障旅客安全。