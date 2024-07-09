台灣馬來西亞環球廚藝團體賽冠軍　吳鳳科大葉國献1金2銀

▲國家隊出賽前亦獲外交部林佳龍部長親自授旗，並預祝全體選手赴馬來西亞參賽圓滿順利、旗開得勝。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學餐旅管理系葉國献老師以國家隊出賽，參加2024第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽，榮獲個人競賽組1金2銀暨廚藝小金人一座。本次參賽得獎項目分別為:個人組-亞洲冷盤展示組榮獲金牌；冷盤展示組:榮獲季軍、獲頒廚藝小金人一座；中式雞肉現烹組榮獲銀牌;代表國家隊榮獲團體預賽銀牌。國家隊黑盒子團體賽榮獲季軍、獲頒廚藝小金人一座。

▲▼ 吳鳳科大餐管系參加第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽榮獲1金2銀殊榮 。（圖／吳鳳科大提供）

第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽(2024 GCCM)於2024年07月02日至07月04日在吉隆坡國際貿易及展覽中心(MITEC)舉行，為期三天，由PERSATUAN KULINARI GLOBAL MALAYSIA 馬來西亞環球廚藝協會主辦，世界廚師協會WORLDCHEFS認證之D級國際廚藝賽事，吸引共430多位選手報名參與，分別來自：中國、台灣、香港、澳門、新加坡、汶萊、印尼、馬來西亞、越南、阿塞拜疆、敘利亞、阿爾及利亞，各國廚藝精英展示其傑出才能。馬來西亞交通部長陸兆人及旅遊部長拿督斯里張慶信等人，並親臨現場參與。

▲國家隊出賽前亦獲外交部林佳龍部長親自授旗，並預祝全體選手赴馬來西亞參賽圓滿順利、旗開得勝。 。（圖／吳鳳科大提供）

台灣隊伍在本次2024馬來西亞環球挑戰賽中大放異彩，一舉拿下團體賽冠軍與季軍，以及多座單項冠亞季軍、獎牌。國家隊出賽前亦獲外交部林佳龍部長親自授旗，並預祝全體選手赴馬來西亞參賽圓滿順利、旗開得勝。本次參賽之國內選手分別來自:吳鳳科技大學、台北城市科技大學等多所大學師生共22名選手參賽，參賽項目包含：現場熱烹煮菜海鮮/羊肉/牛肉/雞肉、亞洲素食主餐菜、壽司拼盤挑戰賽、中式養生健康餐、仁當雞廚藝挑戰賽、亞洲主菜冷展示與糖藝展示等共39項個人競賽項目，以及專業團體賽及青年廚師二人賽。台灣代表隊共榮獲12面金牌、14面銀牌、10面銅牌、10面佳作及8項特別榮譽。

▲吳鳳科大餐旅管理系葉國献老師(中間)參加第三屆馬來西亞環球廚藝挑戰賽榮獲1金2銀殊榮。（圖／吳鳳科大提供）

競賽結束後來自台灣國家隊17位參賽選手賽及當地優秀廚師，聯手以「廚藝獻愛心」，應吉隆坡拉曼大學(UTAR)邀請辦理<美食餐宴慈善之夜>共設宴酒席60桌，成功為拉曼大學醫學院籌湊病患福利金近50萬令吉。競賽得獎者聯手國際義廚志工、讓愛無國際，展現台灣美食廚藝之精粹與體現國際交流，成為台灣人之驕傲。

▲餐旅管理系葉國献老師榮獲個人組-亞洲冷盤展示組榮獲金牌作品照片。（圖／吳鳳科大提供）

吳鳳科技大學餐旅管理系近年來在師生努力齊心展現專業，爭取各項國內外競賽，獲獎連連，金光熠熠，期許師生能繼續朝專業邁進，成就吳鳳第一、放眼國際。