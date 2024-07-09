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台電推「節電獎勵」發錢！詳細補助、申請方式一次看

▲▼暖氣,冷暖空調。（圖／記者劉維榛攝）

▲台電祭出「節電獎勵」，參加活動後，每節省1度可領0.6元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

夏日炎炎，家家戶戶難免開冷氣，電費帳單也讓人心驚。為此，台電祭出「節電獎勵」活動，只要用電量比去年同期少，就能獲得「獎勵金」。不過，近期卻有網路謠言稱「登錄就有錢拿」，讓台電不得不出面澄清，再次公布詳細的申請、資格條件及獎勵金計算方式。

有網路謠言稱台電節電獎勵只要「登錄完成」就能拿錢，而且每月能領504元，一年可拿6048元。對此，台電駁斥，不是登錄就有獎勵金，還必須要「省電」才可獲得，而且實際獎勵金是看省下來用電度數來計算，而非固定金額。

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台電表示，舉凡住宅（含住宅公共設施）、國中小學（含立案幼兒園）之用電戶，在今年12月18日以前報名登錄成功者，自登錄日起，各期電費的節電量可獲得獎勵金。（國中小學用戶選用「校園空調自動需量反應」之月份不適用）

計算公式為：( 去年同期電費平均每日用電度數 － 本期電費平均每日用電度數 ) × 本期計費期間實際用電日數，即可得出節電量。

參加活動者，當期用電每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，以用戶當期電費為上限，並於當期電費中折抵

每月抄表用戶如每期（1個月）獎勵金低於42元者，按42元計算；隔月抄表用戶如每期（2個月）獎勵金低於84元者，按84元計算。

若登錄電號符合電業法第52條，使用維生器材及必要生活輔具之身障家庭用戶，每月抄表用戶若每期（1個月）獎勵金低於50元者，按50元計算；隔月抄表用戶若每期（2個月）獎勵金低於100元者，按100元計算。

至於之前已申請登錄過節電獎勵的民眾，會持續保留登錄資格，不需重新申請，除非後來又辦理暫停用電、終止契約或廢止用電，才需要重新登錄。

►網路報名點此

其餘方式，也可親赴台電服務中心、服務所臨櫃報名，或撥打客服專線1911電話報名。

▼台電澄清謠言。（圖／台電）

▲▼台電推「節電獎勵」發錢！補助、申請方式一次看。（圖／台電）

 
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