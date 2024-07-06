　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」氣炸　台電：錯誤資訊

▲▼民眾撿到台電員工的識別證，致電告知要送到派出所，對方卻要求幫忙寄回。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

▲民眾撿到台電員工的識別證，致電告知要送到派出所，對方卻要求幫忙寄回。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

記者柯振中／綜合報導

好人真的難做！彰化一名陳姓男子日前在路上撿到台電員工的識別證，於是致電給對方，告知要送往派出所，沒想到竟被要求幫忙寄回，甚至還想要凹郵資，說出「拜託才幾十元而已」，讓他瞬間氣炸了。

陳姓男子在臉書社團「彰化人大小事」控訴，他日前在路上撿到一張台電人員的工作證，於是撥打上方的電話，告知接電話的人員自己要送往哪個派出所，等送到後再請同仁領回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，電話通了以後，接電話的人卻要求幫忙寄回。陳男於是開口詢問「郵資勒」，對方卻說「拜託，才幾十元而已」，讓他更是生氣，毫不客氣地回應，「那我再丟回原地，你們自己再去找。還是看有人要花錢幫你寄回去」，說完便直接掛了電話。

▼民眾致電告知要送到派出所，卻被對方搞得一肚子氣。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

▲▼民眾撿到台電員工的識別證，致電告知要送到派出所，對方卻要求幫忙寄回。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）

對此，台電則致歉，當天接電話的並非台電人員，而是委外的保全人員，除了回覆態度不好以外，也給出了錯誤的資訊，接下來會加強教育訓練，不再讓這種事件發生。

台電表示，對於民眾撿到識別證，他們相當感謝，若是幫忙寄回公司，他們也會負擔郵資，不會讓民眾自掏腰包。

ET快訊
曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」氣炸　台電：錯誤資訊

新莊小範圍停電！民眾被迫去超商吹冷氣　台電搶修1小時復電

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死

台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼：最好會講國語

「小暑」來了！5生肖運勢超強　屬馬大財運噴發、第一名名利雙收

快訊／新北汐止4212戶突停電「住戶困電梯」　台電回應了

太常戴耳機恐害「耳朵發霉」！耳鼻喉醫曝原因：別用棉花棒

網紅自強號上演「屍速列車」！地板扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了

三軍儀隊撤出中正紀念堂有譜了？　管理處續推多項「轉型正義推廣活動」

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

11名台籍通緝犯從印尼返台

美國慶「吃熱狗大賽」登場　16冠大胃王遭禁賽

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

F.I.R.反目！詹雯婷贏了 陳建寧控誣告一審無罪

天熱電扇不涼先別丟　運轉雜音靠「它」翻新

名車違停「被嗆沒讀書」 駕駛認了：你比較高尚

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」氣炸　台電：錯誤資訊

新莊小範圍停電！民眾被迫去超商吹冷氣　台電搶修1小時復電

曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

急診醫聞到「死亡的味道」！患者說話一半真的發黑猝死

台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼：最好會講國語

「小暑」來了！5生肖運勢超強　屬馬大財運噴發、第一名名利雙收

快訊／新北汐止4212戶突停電「住戶困電梯」　台電回應了

太常戴耳機恐害「耳朵發霉」！耳鼻喉醫曝原因：別用棉花棒

網紅自強號上演「屍速列車」！地板扭曲爬行驚嚇全場　台鐵回應了

三軍儀隊撤出中正紀念堂有譜了？　管理處續推多項「轉型正義推廣活動」

新Waterbomb女神誕生！JEEWON比基尼唱跳嗨翻　影片破10萬觀看

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」氣炸　台電：錯誤資訊

房仲吵架「砍死租客」！國民法官參審判10年6月　死者家屬怨判太輕

福洋266號被攔截方位敏感　恐掀台日釣魚台主權爭議

好市多買酒　台中男喝完驚見「20隻類蟑螂黑蟲」狂吐！財政局出手

閨蜜上門聚會變小三！趁她睡覺「隔壁偷吃」　隔5天又來一發

新任英國首相施凱爾曾兩度訪台！　外交部盼深化互利合作

新莊小範圍停電！民眾被迫去超商吹冷氣　台電搶修1小時復電

英工黨黨魁施凱爾覲見國王　正式獲任命為新首相

北市宅度假！住寒居送電影票、精釀啤酒　凱撒豪送寶可夢按摩槍

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲悲痛

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

急診醫聞到「死亡味」！患者突發黑猝死

7月份幸運生肖揭曉！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

她搭捷運突發現「票卡多342元」

台女稱蘭嶼遇「薩滿巫師祖靈」　達悟族人傻眼

《上班不要看》團隊再-1人　離職原因曝！粉絲不捨

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

愛愛「絕頂1姿勢」太激烈！人妻爆痛：不敢講真相

網紅自強號演屍速列車　台鐵回應了

新莊小範圍停電！台電搶修1小時復電

2.7億遺產「三兄弟拋棄繼承」留給孩！老大結局最慘

店名「槑」怎發音　一票人照唸呆呆！長知識

更多熱門

相關新聞

新莊小範圍停電！台電搶修1小時復電

新莊小範圍停電！台電搶修1小時復電

繼新北市汐止區停電後，新北市新莊區五工二路、五權一路一帶，5日也發生小範圍發生停電。對此，台電獲報後緊急修復，於深夜11時復電完成。

台電秀數據喊冤：絕沒找小動物扛責

台電秀數據喊冤：絕沒找小動物扛責

桃園1111戶深夜停電　台電40分鐘修復

桃園1111戶深夜停電　台電40分鐘修復

停電都是松鼠碰觸？作家曝1疑點掀議論

停電都是松鼠碰觸？作家曝1疑點掀議論

史上新高！今瞬間用電最高飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈

史上新高！今瞬間用電最高飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈

關鍵字：

台電識別證郵資保全員工證

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲悲痛

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

急診醫聞到「死亡味」！患者突發黑猝死

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

律師：蘿拉詐財屬實一定會坐牢

南部猛男找凶宅！指名「限35歲以下女鬼」

金秀賢直奔鼎泰豐！台網紅街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥

7月份幸運生肖揭曉！

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

11名台籍通緝犯從印尼返台

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面