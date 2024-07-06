撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」氣炸　台電：錯誤資訊

▲民眾撿到台電員工的識別證，致電告知要送到派出所，對方卻要求幫忙寄回。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）



記者柯振中／綜合報導

好人真的難做！彰化一名陳姓男子日前在路上撿到台電員工的識別證，於是致電給對方，告知要送往派出所，沒想到竟被要求幫忙寄回，甚至還想要凹郵資，說出「拜託才幾十元而已」，讓他瞬間氣炸了。

陳姓男子在臉書社團「彰化人大小事」控訴，他日前在路上撿到一張台電人員的工作證，於是撥打上方的電話，告知接電話的人員自己要送往哪個派出所，等送到後再請同仁領回。

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不過，電話通了以後，接電話的人卻要求幫忙寄回。陳男於是開口詢問「郵資勒」，對方卻說「拜託，才幾十元而已」，讓他更是生氣，毫不客氣地回應，「那我再丟回原地，你們自己再去找。還是看有人要花錢幫你寄回去」，說完便直接掛了電話。

▼民眾致電告知要送到派出所，卻被對方搞得一肚子氣。（圖／翻攝臉書／彰化人大小事）



對此，台電則致歉，當天接電話的並非台電人員，而是委外的保全人員，除了回覆態度不好以外，也給出了錯誤的資訊，接下來會加強教育訓練，不再讓這種事件發生。

台電表示，對於民眾撿到識別證，他們相當感謝，若是幫忙寄回公司，他們也會負擔郵資，不會讓民眾自掏腰包。