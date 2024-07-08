男開小貨車送便當冒濃煙　下車查看火舌竄出！燒到剩骨架

▲高男開小貨車替同事送便當，途中車頭突然冒煙起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（8日）中午發生一起小貨車起火意外。駕駛小貨車的男子，沿著新北環快從新店往永和方向行駛，途中發現引擎蓋前開始冒煙，男子緊急煞車將車停放路旁，沒多久整輛小火車就起火燃燒，最後燒得只剩下骨架，警消獲報，迅速將火勢熄滅，仍待火調釐清起火原因。

據了解，今天中午12時許，駕駛小貨車的43歲高姓男子從中和工地出發，準備前往公館工地幫同事送便當。沿新北環快往永和方向行駛，準備上永福橋支道，但行經環河東路三段156號對面，車頭開始冒出大量濃煙，高男急忙下車察看，隨後車輛就開始燃燒。高男立即撥打119求救。

▲高男所開的小貨車車頭突然冒煙，最後燒成只剩骨架。（圖／記者陸運陞翻攝）

警、消人員同時抵達，警員到場協助處理，並實施交通疏導管制。消防人員拉出水線，迅速將火勢熄滅，所幸駕駛高男並未受傷，目前已通知鑑識人員到場採證，釐清車輛起火原因。新北市消防局第七大隊大隊長鄭向晃呼籲，民眾駕車時如發現車輛異常或水箱過熱時，應立即駛至路旁避免發生更嚴重事故。

▲警消迅速將火勢熄滅，高男的小貨車燒得只剩骨架。（圖／記者陸運陞翻攝）