　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男開小貨車送便當冒濃煙　下車查看火舌竄出！燒到剩骨架

▲▼高男開小貨車替同事送便當，途中車頭突然冒煙起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男開小貨車替同事送便當，途中車頭突然冒煙起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（8日）中午發生一起小貨車起火意外。駕駛小貨車的男子，沿著新北環快從新店往永和方向行駛，途中發現引擎蓋前開始冒煙，男子緊急煞車將車停放路旁，沒多久整輛小火車就起火燃燒，最後燒得只剩下骨架，警消獲報，迅速將火勢熄滅，仍待火調釐清起火原因。

據了解，今天中午12時許，駕駛小貨車的43歲高姓男子從中和工地出發，準備前往公館工地幫同事送便當。沿新北環快往永和方向行駛，準備上永福橋支道，但行經環河東路三段156號對面，車頭開始冒出大量濃煙，高男急忙下車察看，隨後車輛就開始燃燒。高男立即撥打119求救。

▲▼高男開小貨車替同事送便當，途中車頭突然冒煙起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男所開的小貨車車頭突然冒煙，最後燒成只剩骨架。（圖／記者陸運陞翻攝）

警、消人員同時抵達，警員到場協助處理，並實施交通疏導管制。消防人員拉出水線，迅速將火勢熄滅，所幸駕駛高男並未受傷，目前已通知鑑識人員到場採證，釐清車輛起火原因。新北市消防局第七大隊大隊長鄭向晃呼籲，民眾駕車時如發現車輛異常或水箱過熱時，應立即駛至路旁避免發生更嚴重事故。

▲▼高男開小貨車替同事送便當，途中車頭突然冒煙起火燃燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消迅速將火勢熄滅，高男的小貨車燒得只剩骨架。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
黃捷「開鎖闖會議室」　監視器畫面曝光
雙槍殺手轟11槍！　林士傑4部位中彈慘死
林口15歲少女買早餐失蹤7天　168公分、長髮穿運動短褲
快訊／藍綠二次大戰！　現場一片混亂
快訊／NONO現身！涉性侵6女　士院首開庭
宏恩爆女病患遭性侵　分院長驚曝：很多醫院都有
快訊／大雷雨轟5縣市！　防冰雹雷擊
快訊／黃健瑋收道歉聲明　對方認「下藥性侵」不實指控
快訊／宋仲基「升格二寶爸」！　辣妻又懷孕了
快訊／逃跑墜19樓摔死！　24歲男是「創意私房」偷拍上傳者
快訊／17縣市大雨特報！　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

殺手至少轟11槍！林士傑遭伏擊4部位中槍　頸部及胸腔為致命傷

OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

快訊／汐止汐萬路1男摔3米高駁坎　面朝下淌血無呼吸心跳送醫

快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

殺手至少轟11槍！林士傑遭伏擊4部位中槍　頸部及胸腔為致命傷

OL北車搭電梯被狂頂！70歲翁「怕漏尿」：一直抬高　檢打臉起訴

快訊／汐止汐萬路1男摔3米高駁坎　面朝下淌血無呼吸心跳送醫

快訊／色魔NONO猥褻6女！士院今首開庭　他戴口罩現身了

藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

強震後成孤島！大同大禮部落集資購怪手修步道　黑鷹3趟吊掛上山

林口15歲少女離奇失蹤！7天無音訊 　手機訊號曾在新竹、桃園出現

在書店竟能享用CAFÉ FINE DINING！職人手沖咖啡配主菜、甜點超特別

郭智輝坦言2025-2028用電吃緊　談核電立場「各種電都需要」

無人拉麵店闆娘翻車！手摸垃圾「補食材狂撥髮」　7hrs監視器抓包

唐治平認母「今最後期限」！士檢回應了：比對身分後依法處理

大小便失禁爆殺機！高雄「折屍藏衣櫃」酷刑索命　檢複驗查死因

第54屆全國技能競賽將登場　雲嘉南分署銲接選手力拚奪金

蔣萬安「深蹲換乘」來了？北捷試辦3個月　75秒深蹲20下賺LINE POINTS

馬路熱到「凸起」7公分！上海氣溫飆破40°C

威剛上半年營收209億元「年增近五成」　看好記憶體維持多頭市場

快訊／台78大貨車自撞翻覆外車道　駕駛一度受困

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

女大生熟睡遭男友性侵！私密照被拿到學校散佈

男哀求外遇妻別離婚：1周嘿咻1次就好

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽回應

男下海玩水睡著醒來在外海！漂19hrs獲救

高美館豪宅命案　死者疑遭兇嫌「慢慢玩死」　

林士傑家門前遭槍殺！黃偉哲喊話了

即／陸軍官校新生墜樓　家屬放棄急救

更多熱門

相關新聞

1行為手機自燃！枕頭報銷「燒焦照」全嚇壞

1行為手機自燃！枕頭報銷「燒焦照」全嚇壞

這也太恐怖了！有網友在「●【爆廢公社】●」表示，某日一回到家後，眼淚莫名流個不停，有被嗆到的感覺，才發現他的備用手機竟然自燃，「一個乳膠枕頭報銷了…還好有及時發現。」枕頭燒焦照一出，一票人不禁直呼，「沒燒起來真的很幸運」、「好險我舊手機都是直接放在束袋裡面封印起來。」

警逮2車手　揭穿美魔女騙局

警逮2車手　揭穿美魔女騙局

永和豪宅排隊瘋搶引熱議　不到2百公尺就是蕭美琴家

永和豪宅排隊瘋搶引熱議　不到2百公尺就是蕭美琴家

保養廠試駕突起火！剛修好保時捷慘狀曝

保養廠試駕突起火！剛修好保時捷慘狀曝

永和豪宅4988萬釋出　擠大廳等看房「大媽喊我出現金」

永和豪宅4988萬釋出　擠大廳等看房「大媽喊我出現金」

關鍵字：

永和小貨車自燃

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面