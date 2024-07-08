道德敗壞家風不正！　海南醫保局原局長蔡仁傑被開除黨籍

▲蔡仁傑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

海南省紀委監委近日指出，海南省醫療保障局原黨組書記、局長蔡仁傑違規收受禮品禮金，縱容家人假公濟私等，嚴重違反組織紀律，決定給予蔡仁傑開除黨籍處分。

據《澎湃新聞》報導，海南省紀委監委經查，蔡仁傑喪失理想信念，背棄初心使命，違背組織原則，在幹部錄用中，違規為他人謀取利益，廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，縱容、默許家屬利用其職務影響謀取私利，為家屬從事經營活動謀取利益，利用職務影響為他人謀取利益並收受財物。

紀委監委指出，蔡仁傑違規插手幹預工程項目，道德敗壞，家風不正，權力觀扭曲，公器私用，利用職務便利和職權、地位形成的便利條件，為他人在專案承攬、人事調動等方面謀利，非法收受龐大財物。

蔡仁傑嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依規定取消其享有的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據悉，蔡仁傑曾為高級工程師，1985年12月加入中國共產黨，曾任海南省醫療保障局黨組書記、局長，7月因嚴重違紀違法被開除黨籍。