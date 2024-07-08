　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

道德敗壞家風不正！　海南醫保局原局長蔡仁傑被開除黨籍

▲▼蔡仁傑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲蔡仁傑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

海南省紀委監委近日指出，海南省醫療保障局原黨組書記、局長蔡仁傑違規收受禮品禮金，縱容家人假公濟私等，嚴重違反組織紀律，決定給予蔡仁傑開除黨籍處分。

據《澎湃新聞》報導，海南省紀委監委經查，蔡仁傑喪失理想信念，背棄初心使命，違背組織原則，在幹部錄用中，違規為他人謀取利益，廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，縱容、默許家屬利用其職務影響謀取私利，為家屬從事經營活動謀取利益，利用職務影響為他人謀取利益並收受財物。

紀委監委指出，蔡仁傑違規插手幹預工程項目，道德敗壞，家風不正，權力觀扭曲，公器私用，利用職務便利和職權、地位形成的便利條件，為他人在專案承攬、人事調動等方面謀利，非法收受龐大財物。

蔡仁傑嚴重違反黨的組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依規定取消其享有的待遇，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據悉，蔡仁傑曾為高級工程師，1985年12月加入中國共產黨，曾任海南省醫療保障局黨組書記、局長，7月因嚴重違紀違法被開除黨籍。

ET快訊
鄭文燦交保高院撤銷發回更裁　桃園地院：收到裁定會立即分案
鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之
唐治平「最後期限」未現身　媽媽屍體將依法收埋
莊瑞雄就任會長發聲　3隊卻退出新聯盟
快訊／林依婷悲痛發聲　心碎「爸爸抱不到孫子了」
快訊／醫院院長陳屍家中　享年56歲
快訊／PLG分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季
「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

道德敗壞家風不正！　海南醫保局原局長蔡仁傑被開除黨籍

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」　多地體感溫度恐破40℃

中國央行前顧問李稻葵：經濟不能只有生產沒消費

福建泉港：支持台胞購屋置產　可享同等政策！

宋濤籲台青「反台獨」　痛批民進黨罔顧歷史、阻兩岸交流不會得逞

28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

陸最高檢強調「過罰相當」：對小販處高額罰款不符公平正義

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

歐中交流迄未恢復　歐盟大使：不快經驗與美中相同

道德敗壞家風不正！　海南醫保局原局長蔡仁傑被開除黨籍

中國最熱！杭州氣溫飆至「40.7℃」　多地體感溫度恐破40℃

中國央行前顧問李稻葵：經濟不能只有生產沒消費

福建泉港：支持台胞購屋置產　可享同等政策！

宋濤籲台青「反台獨」　痛批民進黨罔顧歷史、阻兩岸交流不會得逞

28歲女一天防曬乳擦6次＋飲食不規律　患上佝僂病無法咀嚼食物

陸最高檢強調「過罰相當」：對小販處高額罰款不符公平正義

洪秀柱率台青會見宋濤　批評教改很可怕「亡其國先滅其史」　

《浪姐5》張予曦現身機場「被擠到牆邊」！　無助受困人群畫面曝

長榮6月營收年增91％　上半年營收近1950億元

博恩揭「阿彌陀佛姐」車禍內幕！　關心簡訊曝光：幸好只有骨折

首購「飆車族」直線上升　新青安放款比例飆到54.72%

黃捷開戰韓國瑜！　大嗆：韓院長請別再夢遊

吃多少就送多少現金券！厚切豬排進駐微風南山推優惠「還有4天」

50歲男騎機車赴高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

「準人妻」泫雅登大巨蛋獻唱預售破2萬　兄弟主場再次挑戰3萬人

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

大陸熱門新聞

她靠賣箱包年賺億元！翻船一夕賠光「身家歸零

小學生答錯扣分　醫一看：分數還給他

每天開5台冷氣！16個外甥過暑假　土豪舅舅曝花費金額

女網紅吃見手青中毒1月：好吃也不值

不想參加活動被2老師辱駡　女學生絕望身亡

他用無人機跟蹤　意外發現嬌妻「野外出軌」老闆

上航丟包4乘客「以為不搭了」 在貴賓室被遺忘只好「包車」去

洞庭湖決口封堵還差90公尺　預計明日完成

陸公佈「731」部隊侵華生化戰新事證 鼠疫跳蚤36公斤空投常德

中國前首富瘋狂拋售！　至少賣了24座萬達廣場

大陸42歲前籃球員猝死　官方曝死因：心臟驟停　

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

孫女改造93歲外婆！多巴胺穿搭秒減齡

洞庭湖決堤　狗狗們「洪水中求生」

更多熱門

相關新聞

4遊客海南潛水遭丟包海中　拼死游2小時上岸

4遊客海南潛水遭丟包海中　拼死游2小時上岸

浙江一遊客近日在社交平台爆料稱，近日到海南萬寧市參加自由潛水考試，完成考試後卻無船來接人，與他同行的教練及2名學員，一行4人被迫頂著風雨，在海上游泳2小時才靠岸，「我差點死在萬寧，絕望自救4小時。」25日，萬寧市通報調查情況，涉事公司和教練被罰款1000元至10萬元（人民幣，下同）不等。

黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救 「病樹」成片百萬收入歸零

黃化病來襲！陸檳榔種植戶嘆無藥可救 「病樹」成片百萬收入歸零

病人突繞身後下秒行兇！護理師慘遭割喉放血

病人突繞身後下秒行兇！護理師慘遭割喉放血

老人騎車摔倒「墨鏡插入氣管」…無聲求救

老人騎車摔倒「墨鏡插入氣管」…無聲求救

陸荔枝價格暴跌！ 海南「妃子笑」300／斤跌至個位數

陸荔枝價格暴跌！ 海南「妃子笑」300／斤跌至個位數

關鍵字：

蔡仁傑醫療保障局海南開除黨籍受賄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面