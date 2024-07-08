唐治平認母今最後期限　「有主無名屍」9月火化！殯葬處給彈性

▲唐治平母親冰存板殯，連拜飯的牌位也沒有。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

藝人唐治平的73歲母親6月3日被發現陳屍社區頂樓，但唐治平至今不願指認死者是媽媽，更不願簽署任何文件領回遺體，導致唐母遺體存放在板橋殯儀館冰櫃已1個月。今天（8日）是公告認領遺體的最後一天，按照程序若仍未領回，將由殯儀館以「有主無名屍」收埋處理後事，但主要還是由檢方決定發還日期。對此，新北殯葬處表示，9月火化前，唐治平若認屍殯葬處也可以配合，仍期盼唐治平醒悟、出面領回遺體。

唐治平73歲陳姓母親6月3日下午被同社區住戶發現陳屍在頂樓角落，現場無外力介入也無打鬥痕跡，身上有唐治平家中鑰匙及磁扣，但唐治平在見過遺體後堅決表示「那不是我母親」，直到表妹到場才完成認屍，遺體才移送到板殯，但後續唐治平仍堅持死者不是媽媽，拒絕領回遺體，就連身旁親友想出手幫忙，都因非血緣關係而無計可施。

▲唐治平日前在住家社區前受訪 。（圖／記者戴上容攝）

根據新北市政府處理無名屍辦法，「應於檢察官相驗完成翌日起14日內，將該無名屍體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領」。

警方6月13日已陳報新北市政府警察局刑事警察大隊辦理公告，副本發予內政部刑事警察局備查，新北刑事警察大隊並於6月14日發布認領公告，認領期間為自公告日起算25日，若在7月8日仍未領回，9日將再請示士檢，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有主無名屍」收埋。

▲淡水警分局發布公告。（圖／記者陳以昇翻攝、自攝）

對此，新北市政府殯葬管理處表示，每年3、6、9、12月都會針對「有名無主屍」進行聯合奠祭與火化，今（8日）是公告認領遺體的最後一天，後續將配合檢察官處理是否發還。

殯葬處指出，若檢方後續給殯葬處處理，但倘若唐治平在9月公祭前認領母親遺體，殯葬處還是會全力配合家屬，期盼唐治平醒悟出面領回遺體，願逝者能夠安息。

▲唐治平日前到士林地檢署受訪 。（圖／記者黃宥寧攝）