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社會 社會焦點 保障人權

唐治平拒認...母躺冰櫃1個月成「有主無名屍」　7／8是最後期限

▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平堅信死者不是媽媽，至今仍不願簽屬相關文件領回遺體 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

藝人唐治平的73歲母親上月3日被發現陳屍社區頂樓，但唐治平堅信母親只是離家出走，至今不願指認死者是媽媽，更不願簽署任何文件領回遺體，導致唐母遺體存放在板殯冰櫃已1個月，若7月8日仍未領回，將由殯儀館以「有主無名屍」收埋處理後事，由檢方決定發還日期，不會立即火化。

唐治平73歲陳姓母親上月3日下午被同社區住戶發現陳屍在頂樓角落，現場無外力介入也無打鬥痕跡，身上有唐治平家中鑰匙及磁扣，但唐治平在見過遺體後堅決表示「那不是我母親」，直到表妹到場才完成認屍，遺體才移送到板殯，但後續唐治平仍堅持死者不是媽媽，拒絕領回遺體，就連身旁親友想出手幫忙都因非血緣關係，無計可施。

▲▼ 藝人唐治平至今仍未認領母親屍體，淡水警分局發布公告。（圖／記者陳以昇翻攝、自攝）

▲唐治平母親冰存板殯1個月，連拜飯的牌位也沒有，警方已發布遺體認領公告。（圖／記者陳以昇翻攝、自攝）

根據新北市政府處理無名屍辦法，「應於檢察官相驗完成翌日起14日內，將該無名屍體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領」。

警方表示，6月13日已陳報新北市政府警察局刑事警察大隊辦理公告，副本發予內政部刑事警察局備查，新北市政府警察局刑事警察大隊並於6月14日發布認領公告，認領期間為自公告日起算25日，若在7月8日仍未領回，9日將再請示士檢，由檢察官決定遺體發還日期，再由殯儀館以「有主無名屍」收埋，因此不會立即火化。

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