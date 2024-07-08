大巨蛋「吃球」爭議　蔣萬安：白椅是2022年柯文哲時期安裝完成

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋7日舉辦中華職棒比賽時出現爭議判決，中信兄弟隊岳政華轟出一顆外野飛球，第一時間裁判判決為全壘打，但統一獅教練認為球未打上觀眾席，經重播輔助判決受椅子顏色影響，難判斷落點，最終維持原判決。台北市長蔣萬安表示，白色座椅早在2022年前台北市長柯文哲時期安裝完成，自己上任後就是面對問題、解決問題。

蔣萬安8日上午參訪南區輔具中心及廣慈視障者生活重建中心，會前接受媒體訪問。針對大巨蛋座椅顏色「吃球」造成判決爭議，蔣萬安表示，大巨蛋的座椅在2022年7月就已經安裝完成，自己上任後第一次去大巨蛋視察，當面向遠雄提出白色座椅會有吃球疑慮，之後請美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen實際到台北大巨蛋做場勘、提供專業意見。

蔣萬安提及，後來市府團隊也有再次具體向遠雄提出，白色座椅的吃球問題，可透過加裝椅套方式進行改善，7日職棒賽事中再次發生判決爭議，已請體育局再度要求遠雄針對「吃球」疑慮即刻進行改善、解決問題。

面對民眾黨台北市議員陳宥丞質疑，1年前就有提出座椅「吃球」問題，為何還是發生此狀況？蔣萬安回應，他在正式開幕的幾個月前，就有當面向遠雄提出要透過加裝椅套方式進行改善，且自己第一次去大巨蛋視察時，也有當面向遠雄提出白色座椅可能會「吃球」狀況，還請Chad Olsen到場提供專業意見，體育局會再次要求遠雄盡快解決白色座椅，但「其實在2022年7月柯市府時期就已經安裝完成」。

至於會不會直接要求調整顏色？蔣萬安說，會，之前就已經要求可透過加裝椅套方式改善，這是比較快速、遠雄可以即刻做的方法，當然還有其他種方式，但無論如何，解決問題是最重要的事情。

媒體追問，白色座椅在柯市府時期完成，卻要蔣市府改善，會不會覺得不公平？蔣萬安認為，自己上任後就是面對問題、解決問題，所以第一次視察時就發現「吃球」疑慮，並當面向遠雄提出，後來還找專家場勘提出專業建議，並思考透過加裝椅套等方式解決，無論哪個方式，都要避免接下來再次發生「吃球」問題。

媒體再問，但遠雄這一年來也沒有加裝椅套，是否認為有難度？會不會再建議其他方法？蔣萬安稱，「我想各種方式遠雄都應該做過評估，但無論哪種方式，要解決吃球的問題」。