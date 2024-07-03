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男子「水斷食21天」狂瘦13公斤！　可能風險曝光

記者張方瑀／綜合報導

哥斯大黎加一名男子嘗試「水斷食」21天後，成功瘦下13公斤，並在YouTube上傳影片分享過程。他坦言，這場斷食宛如改變人生，起初相當疲累且身體虛弱，但14天後一切都改變了，甚至連新冠後遺症都康復；不過，專家警告，長期使用此方法瘦身，可能會引發嚴重健康問題。

根據NDTV報導，來自哥斯大黎加的米勒（Addis Miller）嘗試透過水斷食（water fasting）瘦身13公斤，並在YouTube分享整個過程。米勒表示，在最初的幾天相當痛苦，他每天大概會喝4公升的水，但早上醒來時皮膚會乾燥，眼睛會充血，所以他又開始增加水量。

▲▼米勒（Addis Miller）嘗試透過水斷食（water fasting）瘦身13公斤。（圖／翻攝自YouTube／@AddisMiller）

▲米勒嘗試透過水斷食瘦身13公斤。（圖／翻攝自YouTube／@AddisMiller）

米勒說，最初他幾乎一整天都在不斷地補充水分，「最初的幾天，我感覺我的身體在排毒，我的肚子經常餓得咕咕叫，我的身體變得更加虛弱，我連走路都有困難。」

米勒指出，禁食的第14天是一個關鍵時刻，因為在這天之後一切都改變了，「到了第19天，我不會餓且想禁食更久，這相當不可思議，我的思緒非常清晰、精神上充滿活力，雖然我的身體變得越來越虛弱，但我卻感到越來越有活力。」

米勒還提到，他確診後出現長新冠症候群，嗅覺持續失靈，「透過禁食，我恢復了嗅覺，這真是不可思議。」他表示，自己的聽力、記憶力也有所改善。

水斷食減重是一種僅允許喝水的禁食方式，根據Healthline報告指出，這種方法近年來因作為快速減肥的方法而受到歡迎，許多人出於宗教或精神原因，或為了排毒和減肥而進行這種禁食。

不過，專家指出，如果禁食時間過長，可能會引起嚴重的健康問題，包括肌肉流失、營養缺乏、脫水和飲食失調。在開始水斷食之前，最好先向醫療專業人士諮詢。

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