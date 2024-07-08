高美館豪宅「折屍藏衣櫃」兇嫌說詞反覆　房內查扣毒品遭驗尿

▲涉嫌美術館豪宅命案的陳姓主嫌（右二）被警方移送後，遭羈押禁見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄美術館豪宅6日驚傳藏屍命案，38歲許姓男子因與22歲陳姓男子有債務糾紛，遭陳男活活打死後，倒折放進袋子塞進衣櫥內，陳男還找來姊姊及友人呂男協助藏屍，未料被返家的陳母發現後報警處理。不過，主嫌陳男被逮後，筆錄說詞反反覆覆，由於警方在他房內查扣吸食器及2g毒品，已對他進行採尿，詳細還要等送驗結果出來。

據了解，陳嫌與許男為朋友關係，2人疑似都是詐欺集團車手，6月下旬陳男收留許男住進位於美術館的住家，許男入住陳男住家後可以自由進出，將近2周時間並沒有被囚禁的跡象，最後一次被看見進入大樓則是在4日中午。

而這起命案疑似與「詐團黑吃黑」有關，據了解，許男疑私吞30萬元，再加上因大小便問題，導致陳嫌非常不爽，但詳細動手原因，因陳嫌被逮後在筆錄方面至今仍不配合，說詞反反覆覆，相關細節仍有待檢察官進一步調查釐清。另外，由於檢方在陳男房內查扣到2g毒品及吸食器，已對陳嫌進行採尿，還要等送驗結果出來。

全案發生在6日下午，陳姓婦人發現兒子怪怪的、神情緊張，且兒子突然表示要丟衣櫥，在追問之下，他才坦承「家裡有人死掉」。陳母隨後打開衣櫥發現一個飄屍臭味袋子，嚇到要兒子去自首，但陳男一度以死威脅，企圖阻止媽媽報案，陳母最後自行到派出所報案。

▲高雄美術館豪宅傳出命案，警方鑑識人員到場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場打開袋子，發現一具穿著牛仔褲的倒折男屍，頭跟背都有傷痕，明顯死亡。陳男動手後，趕緊找來從事八大行業的姊姊26歲許女及31歲友人呂男協助藏屍，警方偵查後一併將3人移送。

檢方7日複訊後，向法院聲請將3人羈押禁見，但法官審理後，裁定將陳姓主嫌羈押禁見，陳姊和呂男則當庭釋放。法院表示，主嫌陳男涉犯殺人及毀損屍體未遂罪嫌，已坦承犯行，犯罪嫌疑重大，又因他在犯後為規避刑責，通知姊姊前來處理屍體以湮滅罪證，有事實足認被告陳男有逃亡及滅證之虞，有羈押之原因及必要，故予以羈押並禁止接見通信。

對於陳姊及呂男兩人，法官認為兩人否認犯行，但依照證據，無法僅因陳女與被害人有所接觸，即認為其涉犯殺人罪嫌重大。

另因陳女確實有清洗屍體之行為，且呂男也因陳女之通知而到場，足認該2人涉犯毀損屍體未遂罪嫌重大，但因檢察官提出之事證尚無法認定該二人有逃亡、串證、滅證之虞，故駁回檢察官之聲請，當庭釋放被告陳姓女子及呂姓男子。