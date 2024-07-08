北捷驚見梅花鹿「37秒影片瘋傳」！飼主道歉：沒牽繩的確不對

▲北捷出現一隻梅花鹿緊跟主人後頭，甚至還會下樓梯。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

近日台北南港展覽館舉辦寵物展，有民眾在北捷南港展覽館的連通道看見梅花鹿，牠在沒有牽繩的狀態下，仍會跟緊主人下樓梯，短短37秒影片曝光，引起許多網友討論。台北捷運公司提醒，連通道仍屬於捷運系統範圍，依照規定應裝進寵物籠或寵物箱內。其實這隻「鹿平」梅花鹿在網路上小有名氣，其飼主於社群平台針對此事回應，強調是在寵物展結束後準備返家，僅通往南港展覽館停車場的一二館連通道，不過她也坦言，在市區裡沒有牽繩的確不對。

昨（7）日社群平台「Threads」上出現一段影片瘋傳，從畫面中可見小有名氣的「鹿平」梅花鹿跟著主人穿梭在北捷南港展覽館站的連通道，牠在沒有牽繩下仍跟緊飼主的腳步，甚至還可以正常下樓。

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這段37秒影片曝光後，引起許多網友熱議。北捷公司表示，連通道仍屬捷運系統的範圍內，寵物必須裝進寵物籠或寵物箱內，而且寵物的四肢不能外露出來。台北市動保處也提到，寵物進出公共場所須使用牽繩或提籠，若依規定可開罰2,000到10,000元，他們會再請飼主前來說明。

對此，「鹿平」的飼主昨於「Threads」回應，強調這段影片是寵物展當日結束後準備返家，經過南港展覽館通往停車場的一二館連通道，「與捷運設施無關。」至於未使用牽繩，她則坦言「的確不對」。針對部分網友連坐數落起數月前，「鹿平」走失時沒牽繩，她強調資訊不是正確的，當時「鹿平」緊張掙扎後逃脫，與有無牽繩無關。「鹿平受驚當下連胸背帶都扯斷了，均有人證。特此說明，謝謝大家。」



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