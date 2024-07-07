女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除　她一聽爆哭求原諒

▲女員工穿瑜珈褲上班，還嗆老闆「穿衣服是個人自由」，最後慘遭開除。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

一名男子接管家中企業後，要求每位員工都要穿著正裝上班，不料有名女員工堅持穿運動裝、瑜珈褲，且屢勸不聽，氣得他當場將人開除。女員工當下哭求原諒，事後竟反控他性騷，所幸公司內到處是監視器，才終於還他清白。

這名老闆在Dcard上表示，他接管公司以後，要求每位員工都要穿著正裝上班，不過日前看到一名女員工穿著運動裝、瑜珈褲上班，於是上前詢問部門，以及這樣穿著的原因。

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女員工對此表示，因為下班後要去健身，這樣穿較為方便。不過老闆並不同意，只要求去領制服來穿，但完全沒有效果，還是整天維持運動裝，甚至還反嗆「穿衣服是個人自由吧」，讓他十分無奈，只能告知公司的規定，並且警告「如果還有下次，就依照公司規定開除」。

▲女員工穿瑜珈褲上班，還嗆老闆「穿衣服是個人自由」，最後慘遭開除。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



怎料女員工聽完以後，隔天變本加厲，不但還是穿著運動服上班，更是直接換上運動內衣、透膚罩衫，擺出挑釁的模樣。老闆看完以後，當場將人開除，要求女員工去人資室填離職單，嚇得女員工當場大哭，更是求他再給一次機會。

老闆並沒有再給機會，只是勸告這名女員工，以後到其他公司任職，最好別再衝撞公司規定，若真的喜歡運動衣著，也可以找相關產業上班。

時隔不久以後，老闆收到了勞工局的申訴，包含惡意解雇、性別歧視等等。此外，女員工甚至反咬他性騷擾，所幸公司內到處都是有錄音功能的監視器，才還他一個清白。

老闆對此表示，公司內規定相當彈性，只要是穿著正裝上班，無論是公司制服或自己的衣服都可以，且制服上也沒有任何標誌，都是在各大時尚品牌採購的衣服。此外，公司內也附有男女分開的更衣室、洗衣間，因此要求女員工在公司換衣服並非惡意刁難。