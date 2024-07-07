阿北不見啦！家屬急報案　鷹眼實習警10分鐘就找到他

▲阿北凌晨外出迷途，家人遍尋未果。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名80歲略有失智的陳姓男子晚間趁家人熟睡的時候，獨自外出後不見蹤影，家人起床發現老先生不見遍尋未果，急忙向警方報案，警方根據家人提供(灰衣、黑褲、禿頭)特徵，通報後眼尖員警不到10分鐘就在街頭騎樓下發現，帶回警所後通知家人帶回。

▲警方根據灰衣、黑褲、禿頭等特徵立刻在街道騎樓下尋獲。（圖／桃園警分局提供）

警方調查，昨日凌晨4時許，略有失智陳男趁家人熟睡的時候，獨自外出後失去音信。家人早上起床發現老先生不見，趕緊在周邊區域及他常去的公園等地方找尋，都沒有發現，眼見已快中午天氣炎熱，擔心他發生意外，立即向桃園警察分局武陵派出所報案請求協尋。

▲並通知家帶回。（圖／桃園警分局提供）

巡邏警員陳勇翰、李廷皓及實習生徐鈞頎接獲所內通報，立即依據家屬提供陳老先生的特徵(灰衣、黑褲、禿頭)在周邊大街小巷進行搜尋，約10分鐘後，在行經桃園區成功路時，其他員警還在研究阿北可能走哪去，徐員卻瞄到對面騎樓下有位特徵符合的老先生匆匆走過，立即提醒帶班學長，員警一看立即停車將其攔下，經過詢問果然是走失陳男，他表示，出門後突然忘記怎麼回家，在附近繞了許久，越走越遠還是找不到家。員警立即將他送回所內休息並提供飲水，同時通知家屬將他接回。