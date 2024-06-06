淡水河男屍相驗　泡水2天指紋難辨...警列相關特徵供民眾指認

▲檢警相驗男屍遺體，排除他殺可能，並列出相關特徵供民眾比對。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警大同分局6日清晨6時許接獲報案，有清潔人員在重陽橋上打掃時，發現有1具遺體在河面上載浮載沉，通知警消到場後確定為1名男性浮屍，且口鼻皆以膠帶纏繞，警方獲悉後立刻採集相關生物跡證比對身份，並立刻通知檢察官協助相驗遺體，警方也列出幾個重點提供民眾指認：死者身高約165公分、年紀超過45歲、身穿POLO衫、卡其色長褲，口腔牙齒幾乎全為假牙以及左手前肢有開刀痕跡，呼籲民眾出面指認。

警消將遺體打撈上岸後，原本認為案情並不單純，因為男屍臉部有被膠帶纏繞痕跡，但因遺體泡水有段時間，臉部已經難以辨認，加上身上有沒有相關證件，依照衣著以及採集相關DNA、齒模以及指紋比對身分。

檢警6日下午相驗，初步判斷死者應該落水有1、2天的時間，身體已經明顯浮腫，且手部指紋也因浸泡時間過久無法使用，目前也將用相關跡證比對身份。

另外，儘管死者臉部有纏繞膠帶，但身上初步勘驗並沒有明顯外傷，手上還戴著手錶、也沒有遭人綑綁的跡象，目前先行排除他殺可能。

警方也列出幾個重點提供民眾指認，死者身高約165公分、年紀超過45歲、身穿POLO衫、卡其色長褲，口腔牙齒幾乎全為假牙以及左手前肢有開刀痕跡，呼籲民眾出面指認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995