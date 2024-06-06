　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

淡水河男屍相驗　泡水2天指紋難辨...警列相關特徵供民眾指認

▲▼北市淡水河浮屍，遺體頭部纏滿膠帶。（圖／記者黃彥傑攝）

▲檢警相驗男屍遺體，排除他殺可能，並列出相關特徵供民眾比對。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警大同分局6日清晨6時許接獲報案，有清潔人員在重陽橋上打掃時，發現有1具遺體在河面上載浮載沉，通知警消到場後確定為1名男性浮屍，且口鼻皆以膠帶纏繞，警方獲悉後立刻採集相關生物跡證比對身份，並立刻通知檢察官協助相驗遺體，警方也列出幾個重點提供民眾指認：死者身高約165公分、年紀超過45歲、身穿POLO衫、卡其色長褲，口腔牙齒幾乎全為假牙以及左手前肢有開刀痕跡，呼籲民眾出面指認。

警消將遺體打撈上岸後，原本認為案情並不單純，因為男屍臉部有被膠帶纏繞痕跡，但因遺體泡水有段時間，臉部已經難以辨認，加上身上有沒有相關證件，依照衣著以及採集相關DNA、齒模以及指紋比對身分。

檢警6日下午相驗，初步判斷死者應該落水有1、2天的時間，身體已經明顯浮腫，且手部指紋也因浸泡時間過久無法使用，目前也將用相關跡證比對身份。

另外，儘管死者臉部有纏繞膠帶，但身上初步勘驗並沒有明顯外傷，手上還戴著手錶、也沒有遭人綑綁的跡象，目前先行排除他殺可能。

警方也列出幾個重點提供民眾指認，死者身高約165公分、年紀超過45歲、身穿POLO衫、卡其色長褲，口腔牙齒幾乎全為假牙以及左手前肢有開刀痕跡，呼籲民眾出面指認。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵
快訊／新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了
台北最好吃烤鴨納「黃仁勳美食地圖」　席開25桌宴請法人
台灣旅行團赴陸「1人遭留置」　其他團員都回家後才終於放人
快訊／國道1號2車追撞！　車流塞爆
快訊／下班注意！6縣市大雨特報　下到入夜
小三童遭霸凌1年　被捏到滿手血痕！惡師還逼她鞠躬道歉19mi

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

台南新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了：沒感覺撞到人

快訊／國1鼎金系統2自小客追撞！1人送醫　下班尖峰車流塞爆

小3童遭霸凌1年「被捏到滿手血痕」　惡師還逼她鞠躬道歉19mins

天雨煞不住！洲美快速道路聯結車撞4車　保時捷、賓士慘狀曝

醫美陷阱多！郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密

超大緬甸蟒攔路！民眾直擊「又肥又長」嚇到腿軟：至少3公尺

淡水河男屍相驗　泡水2天指紋難辨...警列相關特徵供民眾指認

關鍵39天等兒接回家！唐治平笑過生日　母將以「無名屍」辦後事

南投信義鄉公所秘書超貪！勾結廠商5年搶227採購案　與弟同遭收押

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

台南新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了：沒感覺撞到人

快訊／國1鼎金系統2自小客追撞！1人送醫　下班尖峰車流塞爆

小3童遭霸凌1年「被捏到滿手血痕」　惡師還逼她鞠躬道歉19mins

天雨煞不住！洲美快速道路聯結車撞4車　保時捷、賓士慘狀曝

醫美陷阱多！郭雪芙揭露愛爾麗醫美機密

超大緬甸蟒攔路！民眾直擊「又肥又長」嚇到腿軟：至少3公尺

淡水河男屍相驗　泡水2天指紋難辨...警列相關特徵供民眾指認

關鍵39天等兒接回家！唐治平笑過生日　母將以「無名屍」辦後事

南投信義鄉公所秘書超貪！勾結廠商5年搶227採購案　與弟同遭收押

男友愛愛前都有洗　她少做2事就會尿道炎！一票妹子+1：超崩潰

先探／為何輝達和超微都在搶HBM？

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

民進黨悄換民主基金會董事名單　范雲、沈伯洋入列

朝野衝突再升高恐倒閣？　柯建銘歡迎藍白「有種快提」：順勢解散國會

一顆粽子下肚得慢跑1.2小時消耗！國健署提食用3原則

華航營運5箭齊發　客貨運下半年需求持續暢旺

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

開發金獲外資暴買20萬張　獲封「必勝金」飆漲7%

YTR本本被傳「給富二代戴綠帽」反擊！　怒嗆刷存在感：不可憐嗎？

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

唐治平堅不認母遺體　高大成痛批：太亂來了

即／北市某知名商場「30歲女墜樓」！　頭顱破裂明顯死亡

即／幼獅工業區「深夜大火」傳爆炸聲

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

即／高雄男大生校內墜樓亡！警急拉封鎖線調查

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

唐治平母淪有名無主屍！民俗專家曝「故意」結果

高雄大學生凌晨4點墜樓死亡　運動師生報警

2女賣互舔性愛片竟外流　她怒告閨蜜鬧翻

更多熱門

相關新聞

快訊／淡水河驚見浮屍　「頭纏滿膠帶」警調查中

快訊／淡水河驚見浮屍　「頭纏滿膠帶」警調查中

台北市淡水河台北橋下今(6日)清晨有民眾發現河面上有人影載浮載沉，連忙打電話報警，消防人員派出橡皮艇到河面上搜救，經打撈後發現為一名男性，確認已明顯死亡，後續由消防人員將遺體拉回在岸上，交由警方處理。值得注意的是，警方初步檢視，死者衣著完整，且頭部還纏滿膠帶封住口鼻，懷疑案情不單純，目前已封鎖現場調查中。

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」曝光

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」曝光

2移工拒檢跳進淡水河！失蹤1夜生死不明

2移工拒檢跳進淡水河！失蹤1夜生死不明

即／石門驚見男陳屍礁石　已冒屍斑

即／石門驚見男陳屍礁石　已冒屍斑

兩種人格特徵　渣男全中機率超高

兩種人格特徵　渣男全中機率超高

關鍵字：

淡水河男屍特徵

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

57歲林美秀驚爆罹血友病！

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面