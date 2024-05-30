棉花糖阿北摸臀襲胸2國中女「給150+3根麥芽糖」封口　無罪理由曝

▲賣棉花糖的林姓男子被控對國中少女襲胸、摸臀。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名在高雄某國中旁賣棉花糖的林姓男子（68歲），去年2月間3名國中少女下課後，到林男的棉花糖攤車消費時，以要教她們做棉花糖當藉口，趁機對其中2名少女摸臀、襲胸，還給少女150元及3根麥芽糖封口，並囑咐「不要跟爸爸媽媽老師講」，事後2名少女越想越覺得噁心提告。法院審理時，林男辯稱是不小心碰到少女的胸部，加上3名少女的證詞前後不一致，缺乏明確事證，法官因此判林無罪。

判決指出，林姓男子在某國中旁經營棉花糖攤車，去年2月23日下午4時許，國中生小雲（化名）、小花（化名）到攤位上想買棉花糖，林男就說要教小雲做棉花糖，於是拉著小雲的手做起棉花糖，這時林男手卻不安分的在小雲的背部、臀部游移，最後林男還用手肘撞小雲的胸部，小雲氣得推開林男，拉著小花離開。

沒多久，另一名少女小愛（化名）也來攤位光顧，林男又故計重施，再度對小愛上下其手，小愛嚇得趕緊退後，這時林男除了給小愛150元和3根麥芽糖，還交代「不要跟爸爸媽媽老師講」。

事後小雲和小愛都提告，林男在偵訊時否認有襲胸、摸臀，僅有扶著少女的手去做棉花糖，但檢方認為如果沒有對兩名少女毛手毛腳，為何要給150元並交代不要跟外人說，因此綜合相關事證後，認定林犯行明確，依加重強制猥褻罪將他起訴。

法院審理時，林男否認對少女襲胸，強調他在教學時，必須要用兩隻手才能教顧客做棉花糖，雙手無法騰空等語，如果有碰觸到胸部，有可能是在拉棉花糖的時候不小心碰觸到。

但法官發現，兩名少女和作證的同學3人之間的證詞出現前後不一的瑕疵，所以認為林男的行為雖有啟人疑竇之處，但相關證據難以證明是真實的，或欠缺適格的補強證據，因此判林男無罪，全案可上訴。