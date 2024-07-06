　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

清涼一夏！花蓮知卡宣親水公園戲水開跑　互動泡沫機沁涼消暑

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年暑假必玩的戲水體驗！2024年花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開放啦！花蓮縣長徐榛蔚熱情邀請全國大小朋友前來花蓮，大口呼吸新鮮空氣，欣賞自然美景，一起到知卡宣公園度過最清涼消暑的夏日時光！

花蓮縣長徐榛蔚表示，一年一度的知卡宣綠森林親水公園又開放了！尤其是今年戲水區新設互動泡沫機，讓大朋友、小朋友都能在這裡沁涼消暑；在0403地震過後，花蓮依然美好，看到非常多爸爸媽媽帶著孩子們來玩水，真的讓縣府團隊非常感動；縣府近年來積極針對知卡宣周邊環境進行改善提升，今年戲水活動更結合農村自然療癒體驗活動，每逢週末六日於種子圖書館陸續展開，誠摯邀請全國朋友來到花蓮沁涼FUN暑假！

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立法委員傅崐萁表示，一年一度的知卡宣綠森林親水公園在今天要正式開羅，看到家長們大手牽小手帶著家裡的寶貝們來玩水真的相當開心，孩子的成長只有一次，陪伴是非常重要的，感謝徐縣長帶領縣府團隊將知卡宣綠森林公園打造為花蓮暑假必訪的旅遊景點之一。

知卡宣綠森林親水公園是一個融合童話式設計風格的主題公園，公園內設有親子草坪區、花園迷宮、荷花景觀池、童話城堡廁所、景觀步道、種子圖書館、玻璃溫室植物區、魔法音樂河、荒野冒險島森及活天空樹遊具等設施，歡迎長輩、大小朋友一起來遊玩踏青。

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

知卡宣公園內暑期限定的戲水活動深受全國民眾和在地鄉親喜愛，今年戲水區持續優化，除改善排水系統，為增加戲水趣味，新增設泡泡池，園區內增加光雕秀，戲水活動期間的傍晚時分，在園區內城堡廁所、咖啡廳牆面、六大圓柱區及入口大樹等區域，將可以看到結合戲水活動意象，有趣的光影畫面，讓入園的遊客們盡情享受清涼愉悅的夏日時光和有趣舒適的公園活動。每周日還有有趣的造型氣球秀親子活動，而為配合光雕秀時間，7月6日至8月26日知卡宣綠森林親水公園非戲水區域關園時間延長為晚上8點閉園。

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚，立委傅崐萁熱情邀請全國大小朋友到知卡宣公園度過最清涼消暑的夏日時光。

縣府農業處長陳淑雯說明，今年戲水活動收費方式比照去年，外縣市遊客入園每人50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者共5類身分出示身分證或健保卡等身分證明文件免費 。

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

開幕當週六、日的上、下午，邀請到農村再生社區的夥伴們，在種子圖書館內，辦理4場次的食農教育體驗活動，包括療癒苔球手作、紅藜香鬆、肉麻袋DIY及3D果凍花，歡迎大小朋友報名參加，活動前十日開放網路報名。

詳細資訊可以查詢花蓮縣政府農業處或是花蓮農村好生活臉書粉絲專頁。此外，大小朋友們如果忘記帶上泳帽、泳裝和食物空手來也沒關係，園區內規劃優質販賣部攤商，販售各類冷飲、午餐、熟食及點心等，樟樹林林蔭休息區則為遊客提供方便舒適的休憩空間，知卡宣公園是親子同樂的最佳場所。

ET快訊
快訊／阮經天《周處除三害》奪北影影帝
李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔
謝金燕爆氣轟合作品牌！官方道歉不買單：絕對提告
北影／陳意涵相隔14年奪獎！合體仔仔掀回憶殺
不斷更新／李李仁《周處》奪北影最佳男配
快訊／福懋科技公司2死3傷　晚間發重訊
中山醫大學生1死1重傷！燒肉店打工遇大火　倒臥廚房內

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

2024三峽藍染節熱鬧登場　侯友宜盼發揚傳統文化

典唱新北18年！勞工之星歌唱大賽報名起跑

快訊／彰化炸超大雷雨！芳苑道路淹成小河　民眾嚇壞

酷暑泡水吃嫩草　新北大漢溪19頭水牛遷居台東長濱

暑假親子出遊！新北遠足生態農場觀賞葉鼻蝠、炕磚窯

清涼一夏！花蓮知卡宣親水公園戲水開跑　互動泡沫機沁涼消暑

基隆原民豐年祭8／24登場　舞動傳承節奏增添新活力

基隆社區大學春季成果展　謝國樑鼓勵市民終身學習

強化住宅防火安全宣導　基隆消防公安巡迴講座

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

嬤碎唸怨「阿公都不說話」　孫女笑：至少他都沒逃跑

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

泰民一個wave...衣服扯破了＞／／／＜

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

2024三峽藍染節熱鬧登場　侯友宜盼發揚傳統文化

典唱新北18年！勞工之星歌唱大賽報名起跑

快訊／彰化炸超大雷雨！芳苑道路淹成小河　民眾嚇壞

酷暑泡水吃嫩草　新北大漢溪19頭水牛遷居台東長濱

暑假親子出遊！新北遠足生態農場觀賞葉鼻蝠、炕磚窯

清涼一夏！花蓮知卡宣親水公園戲水開跑　互動泡沫機沁涼消暑

基隆原民豐年祭8／24登場　舞動傳承節奏增添新活力

基隆社區大學春季成果展　謝國樑鼓勵市民終身學習

強化住宅防火安全宣導　基隆消防公安巡迴講座

快訊／「高空冷心低壓」明天起通過　各地留意豪大雨

不斷更新／阮經天《周處除三害》奪北影影帝！李烈幫念越洋簡訊

監視器曝光！福懋科技「風雨崩落」千片鷹架　員工下班遇難斷魂

北影／李英宏38歲生日當天拿獎！　聽到「有獎金」超樂：可以繳貸款了

劉德華開唱爆意外「險摔落4公尺高台」全場嚇呆　緊急道歉了！

暴力猿打趴布藍登　樂天輕取富邦下半季首勝開張

李李仁奪「北影男配」哽咽視訊老婆　陶晶瑩一接：靠杯喔

直擊／金秀賢淚謝台粉：我不愛哭⋯　「衝進6千觀眾席」台下又迷路了

新北V世代小小志工營　百名家庭化身環保小英雄

新北7區停水或減壓　自來水公司緊急切換供水系統：幹管排氣閥漏水

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

屏東涼夏祭　交通疏導措施一次看

虎尾就業中心邀專家實作與求職者分享

議長聲押處長交保　雲林府會盼勿枉勿縱

快訊／大甲溪水位上漲　3人獲救

彰化炸超大雷雨！芳苑道路淹成小河

中壢東區扶輪社第46屆社長　任毅豪接任

小琉球事故頻傳2個月1死117傷　警加強取締

桃園統領與莫凡彼做公益　邀勵馨孩童做披薩

台南400公車行動展串聯交通情感線

屏東九如親子陸上水樂園　周六日登場

天王天后指標性開唱場地　新北國際級展演場館開箱

韓國文資級書藝作品　桃園橫山書藝館展出

不放棄百貨一條街！頂級超市轉陣地祭開幕優惠

台南北門民宅廚房排油煙機起火消防局提醒人離火熄

更多熱門

相關新聞

高雄熱爆了！雙辮熱褲妹清涼呷冰　

高雄熱爆了！雙辮熱褲妹清涼呷冰　

為慶祝2024台灣仲夏節，交通部觀光署茂林國家風景區管理處於6日，也就是節氣「小暑」這一天，在高雄夢時代廣場舉行了一場名為「FUN遊高屏‧清涼呷冰」的快閃活動。

以為解暑！「4類食物」吃了更上火　冰品上榜

以為解暑！「4類食物」吃了更上火　冰品上榜

阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團！原因曝光

阿嬤冰牙膏笑翻全聯社團！原因曝光

崇德段坍方影響　中仁隧道延後開放通行

崇德段坍方影響　中仁隧道延後開放通行

西瓜解火毒！　醫點名「4種人」要少吃

西瓜解火毒！　醫點名「4種人」要少吃

關鍵字：

清涼知卡宣親水公園開放互動泡沫機消暑

讀者迴響

熱門新聞

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

福懋科技鷹架倒塌「大規模崩毀」高空畫面曝

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

即／福懋科技公司鷹架倒塌！傷亡不明搶救中

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

7月份幸運生肖揭曉！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

更多

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面