清涼一夏！花蓮知卡宣親水公園戲水開跑　互動泡沫機沁涼消暑

▲▼花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開跑。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年暑假必玩的戲水體驗！2024年花蓮知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動6日盛大開放啦！花蓮縣長徐榛蔚熱情邀請全國大小朋友前來花蓮，大口呼吸新鮮空氣，欣賞自然美景，一起到知卡宣公園度過最清涼消暑的夏日時光！

花蓮縣長徐榛蔚表示，一年一度的知卡宣綠森林親水公園又開放了！尤其是今年戲水區新設互動泡沫機，讓大朋友、小朋友都能在這裡沁涼消暑；在0403地震過後，花蓮依然美好，看到非常多爸爸媽媽帶著孩子們來玩水，真的讓縣府團隊非常感動；縣府近年來積極針對知卡宣周邊環境進行改善提升，今年戲水活動更結合農村自然療癒體驗活動，每逢週末六日於種子圖書館陸續展開，誠摯邀請全國朋友來到花蓮沁涼FUN暑假！

立法委員傅崐萁表示，一年一度的知卡宣綠森林親水公園在今天要正式開羅，看到家長們大手牽小手帶著家裡的寶貝們來玩水真的相當開心，孩子的成長只有一次，陪伴是非常重要的，感謝徐縣長帶領縣府團隊將知卡宣綠森林公園打造為花蓮暑假必訪的旅遊景點之一。

知卡宣綠森林親水公園是一個融合童話式設計風格的主題公園，公園內設有親子草坪區、花園迷宮、荷花景觀池、童話城堡廁所、景觀步道、種子圖書館、玻璃溫室植物區、魔法音樂河、荒野冒險島森及活天空樹遊具等設施，歡迎長輩、大小朋友一起來遊玩踏青。

知卡宣公園內暑期限定的戲水活動深受全國民眾和在地鄉親喜愛，今年戲水區持續優化，除改善排水系統，為增加戲水趣味，新增設泡泡池，園區內增加光雕秀，戲水活動期間的傍晚時分，在園區內城堡廁所、咖啡廳牆面、六大圓柱區及入口大樹等區域，將可以看到結合戲水活動意象，有趣的光影畫面，讓入園的遊客們盡情享受清涼愉悅的夏日時光和有趣舒適的公園活動。每周日還有有趣的造型氣球秀親子活動，而為配合光雕秀時間，7月6日至8月26日知卡宣綠森林親水公園非戲水區域關園時間延長為晚上8點閉園。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚，立委傅崐萁熱情邀請全國大小朋友到知卡宣公園度過最清涼消暑的夏日時光。

縣府農業處長陳淑雯說明，今年戲水活動收費方式比照去年，外縣市遊客入園每人50元，縣民、低收入、長輩、孩童、身心障礙者共5類身分出示身分證或健保卡等身分證明文件免費 。

開幕當週六、日的上、下午，邀請到農村再生社區的夥伴們，在種子圖書館內，辦理4場次的食農教育體驗活動，包括療癒苔球手作、紅藜香鬆、肉麻袋DIY及3D果凍花，歡迎大小朋友報名參加，活動前十日開放網路報名。

詳細資訊可以查詢花蓮縣政府農業處或是花蓮農村好生活臉書粉絲專頁。此外，大小朋友們如果忘記帶上泳帽、泳裝和食物空手來也沒關係，園區內規劃優質販賣部攤商，販售各類冷飲、午餐、熟食及點心等，樟樹林林蔭休息區則為遊客提供方便舒適的休憩空間，知卡宣公園是親子同樂的最佳場所。