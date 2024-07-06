高雄熱爆了！雙辮熱褲妹清涼呷冰　小朋友更豪邁「整盆」端上來

▲茂管處舉辦活動邀大家吃冰來消暑 ，小朋友拿「整盆」爽吃玩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為慶祝2024台灣仲夏節，交通部觀光署茂林國家風景區管理處於6日，也就是節氣「小暑」這一天，在高雄夢時代廣場舉行了一場名為「FUN遊高屏‧清涼呷冰」的快閃活動。此活動不僅提供了各式各樣的冰品與涼飲，如旗山香蕉冰、高山部落愛玉、六龜山茶冰淇淋等，還有10元霜淇淋大挑戰活動，只要花費新臺幣十元，就可以自行製作原生山茶霜淇淋。

此外，茂管處也與高屏特色店家合作推出一項優惠活動，民眾只需憑指定付費景點票根，即可向各售票單位兌換冰品或涼飲的電子券。活動期間自6月1日起至9月30日止。參與的付費景點包括美濃客家文物館、寶來花賞公園等多處，並有國立科學工藝博物館加碼，辦理科工館年卡就送冰品卷。

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▲「仲夏節-夢時代」熱褲妹也來吃冰消暑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大家一起排隊吃冰來消暑 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

茂管處處長簡慶發表示，此次活動也結合了高雄市經濟發展局與數位發展部數位產業署，共同打造屬於茂林在地特色的「5G AR觀光特色導覽」。這項新科技結合5G與AR，讓民眾能透過全新的方式感受茂林之美，並期望藉由科技推動城鄉發展。

這場活動不僅提供了一個消暑的好去處，也為民眾提供了一個與科技接軌的機會，讓人們在享受美食的同時，也能體驗到科技的魅力。詳情可上「Fun心遊茂林」粉絲專頁活動專區查詢。